Es rumorte schon länger in der aktiven Fanszene des geschichtsträchtigen Villacher Sportvereins. Nachdem sich in den vergangenen Jahren altgediente Gruppierungen wie die „Villacher Adler“ auflösten oder „Absolut Villach“ durch Entgleisungen negativ auffiel und wegen der gegen Einzelpersonen verhängten Hallenverbote gar nicht mehr bei Heimspielen für Stimmung sorgte, waren zuletzt mit „Blau-Weiß Villach“ und den „Blue Devils“ noch zwei Fanklubs in der Halle vertreten, „Absolut“ unterstützte die Adler weiter regelmäßig bei Auswärtsspielen.

Anfang der Woche kam dann das Fan-Beben: Beide aktiven Fanklubs erklärten ihre Tätigkeiten für beendet. Offiziell aus Mangel an Zeit bzw. Vorstandsmitgliedern bei den Gruppen. Aus den Umfeldern der Fanklubs war jedoch zu hören, dass man sich mit der Fanszene im Stehplatzbereich und wie sie sich zusammensetzt sowie auch im Sektor benimmt, nicht mehr zufrieden war.

Was heißt das jetzt aber für die Zukunft der einst stimmungsvollsten Tribüne der Liga? „Wir haben bereits Termine mit drei Fanklubs gehabt, sie alle werden kommende Saison auf der Tribüne stehen. Mit 200 Mitgliedern sind das mehr als vorher“, beruhigt VSV-Manager Martin Winkler. Mit den „Villacher Adlern“ kehrt ein prominenter Fanklubname wieder zurück, weiters bildete sich die Gruppe „Blue Eagles“. Zudem feiert „Absolut“ sein Comeback. „Wir hatten mit Absolut gute Gespräche, haben Rahmenbedingungen abgesteckt. Auch über einige wenige Hallenverbote, die für uns nicht verhandelbar waren. Andere wurden auf Probe aufgehoben“, so Winkler weiter.

Die zwei neuen Fanklubs setzen sich zu großen Teilen wiederum aus Fans zusammen, die bereits in der Vergangenheit Stammgäste auf der Steher-Tribüne, teils auch Mitglieder der beiden anderen, zurückgetretenen Fanklubs waren.