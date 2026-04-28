Hinter den Kulissen basteln die Villacher Adler bereits emsig am Kader für die nächste Saison. Nach der Verpflichtung von Verteidiger Scott Walford und Stürmer Julian Metzler (von Team Vorarlberg) können die Blau-Weißen den dritten Neuzugang präsentieren. Und der verfügt bereits über Erfahrung in der ICE-Liga. Joseph Cramarossa bestritt bereits in der Saison 2024/25 für die Vienna Capitals 35 Spiele in denen ihm 23 Punkte (8 Tore/15 Assists) gelangen. Letzte Saison stürmte der 33-Jährige für die Augsburg Panther in der DEL (40 Spiele, 20 Punkte).

Der Kanadier wurde 2011 in der dritten Runde von den Anaheim Ducks gedraftet, bestritt in weiterer Folge 68 NHL-Partien für Anaheim, die Vancouver Canucks und die Minnesota Wild (insgesamt 5 Tore/8 Assists). Den Großteil seiner bisherigen Karriere verbrachte der 185 cm große und 86 kg schwere Offensivspieler, der sowohl am Flügel als auch als Center einsetzbar ist, in der nordamerikanischen AHL (427 Spiele, 119 Punkte).

„Er ist ein absoluter Leader mit großer Erfahrung, genau so jemanden haben wir gesucht. Er spielt sehr hart und bringt viel Tempo mit. Seine Leadership-Qualitäten und sein Verantwortungsbewusstsein auf dem Eis werden für unsere jungen Spieler ein gutes Beispiel sein. Neben seinen offensiven Qualitäten erledigt er auch in der Defensive sehr gewissenhaft seine Arbeit“, freut sich Coach Pierre Allard über die Verpflichtung.

Nick Petersen bleibt ein weiteres Jahr bei den Rotjacken

Nachdem der KAC eine im Vertrag mit Nick Petersen verankerte Klausel zum vorzeitigen Austritt verstreichen ließ, verlängerte sich der Vertrag mit dem Kanadier automatisch bis zum Ende der nächsten Saison. Der 36-Jährige ist der erste Import der Klubgeschichte, der ganze neun Saisonen in Klagenfurt verbringt und übertrifft damit Kirk Furey und Mike Siklenka, die jeweils acht Saisonen für den KAC einliefen. In seinen bisherigen 404 Bewerbsspielen erzielte der Stürmer 421 Punkte (159 Tore/262 Assists).

„Petersen ist unverändert ein Schlüsselspieler in unserem Angriff und einer der produktivsten Offensivspieler in der Liga. In seinen Anfangsjahren bei unserem Klub hat er zudem auch die defensive Dimension in seinem Spiel ausgebaut, sodass man ihn heute als Allrounder mit hohem Scoringpotenzial sehen kann“, erklärt General Manager Oliver Pilloni.