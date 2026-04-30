Auf der Website des Österreichischen Skiverbandes ist Christian Scherer als „Vorsitzender der Geschäftsführung“ noch mit dem Zusatz „auf unbestimmte Dauer“ versehen. Doch am Donnerstag gab es, skifahrerisch gesprochen, ein kleineres Schneebrett: Denn da verkündete Ski Austria, dass der Osttiroler im Herbst aus dem Verband ausscheiden wird und in die Privatwirtschaft wechselt. Ski Austria verliert damit seinen wichtigsten hauptamtlichen Mitarbeiter, der den Verband noch in der Ära von Peter Schröcksnadel als Nachfolger von Klaus Leistner übernommen hatte und nun – „bestens aufgestellt“, wie er unterstreicht – im Herbst übergibt. Neu aufgestellt und nunmehr unter der Präsidentschaft von Roswitha Stadlober, die sich vor allem dafür bedankte, dass Scherer die Phase der Neuaufstellung „mit großer Ruhe, Umsicht und Verantwortung geführt“ habe.

Für den 41-Jährigen Scherer ist die Entscheidung des Abgangs „eine rein persönliche“. Er gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Lachend, weil er eine neue Herausforderung gefunden habe: „Ich will auch einmal was anderes tun, bisher war ich ja nur im Sport tätig und habe nun eine tolle Möglichkeit bekommen, die auch mit der Wintersportindustrie zu tun hat.“ Weinend, weil er „ein großartiges Team“ im Verband verlasse, aber auch versichern kann: „Der ÖSV ist sehr gut aufgestellt. Wir haben mit allen Partnern verlängert, einige dieser Verlängerungen werden wir noch über den Sommer kommunizieren, ebenso wie zwei neue große Partner präsentieren.“

Scherer selbst sei einst in große Fußstapfen getreten, als er Klaus Leistner nachfolgte. Und es war keine einfache Zeit: „Alles war extrem dynamisch, ich hatte in sechs Jahren selbst drei verschiedene Präsidenten im Verband, dazu gab es auch Johan Eliasch als neuen FIS-Präsidenten, die Teuerung, die Inflation, dazu die Großveranstaltungen wie die WM in Saalbach im eigenen Land, bis hin zum Abgang von Toni Giger“, erzählt Scherer. Man habe versucht, aus allen Situationen das Beste zu machen, das sei „in vielen Aktionen sehr, sehr gut“ gegangen, mitunter hätte man aber manches „mit der nötigen Gelassenheit auch besser machen können“. Aber die 15 Jahre im Verband seien eine „coole Erfahrung“ gewesen, ein Privileg. Was prägend war: „Natürlich die Goldenen von Stephie Venier oder Raphael Haaser bei der Heim-WM, aber es gab so viele schöne Momente.“ So wie auch den, dass der aus der Biathlon-Gemeinde Obertilliach kommende Scherer, der auch im Vorstand des internationalen Biathlonverbandes sitzt, eine Heim-WM nach Hochfilzen bringen konnte.

Sein Fazit: „Es gab einige schwierige Momente, so ist es aber im Arbeitsleben. Man schafft das, wenn man im Team zusammensteht und das haben wir getan. Und es waren auch viele anerkennende Worte aus dem Team, als ich die Entscheidung verkündet habe, das zeigt, dass man auch was richtig gemacht hat.“ Die Anerkennung gibt er gerne zurück, auch an seinen Co-Geschäftsführer für den sportlichen Bereich, Mario Stecher.

Auch die Zwistigkeiten mit dem internationalen Verband seien beigelegt. „Wir haben mit Urs Lehmann eine sehr professionelle und gute Zusammenarbeit, ich habe ihn wie auch den FIS-Präsidenten Johan Eliasch persönlich über meine Entscheidung informiert“, erzählt Scherer, der aber eines nicht verhehlt: „Dass Eliasch kurz vor der Wahl in aller Eile die Staatsbürgerschaft wechselt, um zur Wahl antreten zu können, ist nicht gut. Wir lassen Sportlerinnen und Sportler warten, Carina Edlinger etwa durfte nicht für Tschechien starten. Und der Präsident darf dann sofort wechseln, das ist kein gutes Vorbild“, sagte er. Was seine eigene Nachfolge angeht sagte Scherer nur so viel: „Bis jemand neu an Bord ist, wird sich nichts verändern. Ich werden den Verband in meinem Bereich führen, mit vollem Einsatz.“ Nun beginne die Suche nach einem Nachfolger bzw. einer Nachfolgerin: „Der Prozess ist definiert, das Anforderungsprofil ist definiert, ab kommender Woche beginnt die Suche.“

So viel machte Roswitha Stadlober klar: „Wir nutzen diesen Zeitpunkt, um den nächsten Entwicklungsschritt zu setzen. Wir werden die Geschäftsführung neu formieren und den Fokus auf die kommerzielle Weiterentwicklung des Verbandes legen. Dies wird weiterhin die Kernaufgabe des künftigen Generalsekretärs sein.“ Der Fokus liege weiterhin insbesondere auf den kommerziellen Bereichen sowie der strategischen Positionierung des ÖSV.