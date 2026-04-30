„Die Muchargasse muss vom Schleichweg wieder zur Wohnstraße werden“, fordert Hanno Wisiak, Bezirksvorsteher in Geidorf. Der KPÖ-Politiker fordert daher eine Video-Verkehrsüberwachung, wie es die Novelle der Straßenverkehrsordnung ermöglicht, die mit 1. Mai in Kraft tritt. Damit ermächtigt der Bund die Gemeinden, ein Zonenzufahrtsmanagement via Videokameras umzusetzen. Doch ganz so einfach dürfte es im Falle von Graz nicht sein.

„Es braucht jetzt rasch die rechtliche Grundlage vom Land Steiermark“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Auch ihr ist bewusst, dass es in verkehrsberuhigten und Fußgängerzonen „immer wieder zu gefährlichen Situationen kommt, weil unberechtigt eingefahren wird“. Die Kameras würden an den jeweiligen Einfahrten die Kennzeichen scannen und abgleichen, ob es sich dabei um Fahrzeuge handelt, die eine Einfahrtsberechtigung haben oder nicht.

Land oder Stadt? Automatisierte Zufahrtskontrolle

Rechtlich ist das kompliziert. Schon Anfang März hieß es aus dem Büro von Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ), man prüfe, ob es einen Handlungsbedarf seitens des Landes gibt. Der Knackpunkt ist, wer für die Kontrolle zuständig ist: die Stadt Graz selbst oder die Landespolizeidirektion? Das gehe aus der Bundes-Novelle nicht eindeutig hervor.

Schwentner drückt jedenfalls aufs Tempo: „Wir als Stadt sind bereit, die Umsetzung kann erfolgen. Ich fordere die zuständige Landesrätin auf, hier schnell die nötigen Schritte zu setzen.“ Die Muchargasse wäre dann nur eine der Straßen, die für die neue Videoüberwachung in Frage kommt. Am auffälligsten wären die Poller in der Marburger Straße, die dort den Durchzugsverkehr unterbinden, aber regelmäßig repariert werden müssen, weil Autofahrer das Durchfahrverbot umgehen wollen. Mit der Videoüberwachung könnte man die Poller abbauen – wer trotzdem durchfährt, würde dann gestraft.

In der Stadt laufen bereits fachliche Abstimmungen. Parallel wird geprüft, ob eine formelle Initiative des Grazer Gemeinderats gegenüber dem Land notwendig wird. Auch von Landesseite prüft man die Frage.