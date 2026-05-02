Der Quereinsteiger aus der Wirtschaft, Willibald Ehrenhöfer (ÖVP), hat von Anfang an klar gemacht, dass er als Finanzlandesrat etwas bewegen will: den Standort stärken, vor allem aber auch die desaströse Budgetlage des Landes Steiermark sanieren. Womit er nicht gerechnet hat: Wie zäh es ist, einen Sparkurs durchzupeitschen. Mehr als 300 Millionen Euro gab er für 2026 als Sparziel aus, gerade einmal 106 Millionen waren mit der blau-schwarzen Koalition zu schaffen.

Die übrigen Regierungsmitglieder waren beim Sparen verhalten, die Hälfte der 106 Millionen musste Ehrenhöfer aus seinen eigenen Ressorts stemmen. Für den weiteren, verschärften Konsolidierungskurs in den kommenden Jahren holt sich der Säckelwart im Land nun hochkarätige Expertise von außen an Bord, um mit ihrem Blick von außen Sparpotenziale zu heben und Strukturreformen voranzutreiben.

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr soll der steirischen Koalition bei der Budgetsanierung auf die Sprünge helfen © KLZ/Helmuth Weichselbraun

An der Spitze des beauftragten Trios steht Gabriel Felbermayr, der renommierte Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo. Er soll das steirische Budget auch im Vergleich mit den Haushalten der anderen Bundesländer analysieren. Er soll seinen Fokus auch auf die Entwicklung der galoppierenden Sozialausgaben legen. Auch von der Uni Graz soll eine ausgewiesene Expertin dem Land mit Rat und Tat zur Seite stehen: Die Leiterin des Instituts für Finanzrecht Tina Ehrke-Rabel. Sie soll ihre Expertise bei einnahmenseitigen Konsolidierungsmaßnahmen einbringen. Zu ihren Spezialgebieten zählt der Finanzausgleich, aber auch eine Effizienzsteigerung in der Verwaltung.

Die Leiterin des Instituts für Finanzrecht Tina Ehrke-Rabel © Uni Graz/Raphael Rosenberger

Und noch ein weiterer Name wird wohl in Burg und Landhaus für ein gewisses Raunen sorgen: Der erfahrene Gesundheitsökonom Christian Köck mit internationalem Horizont, Geschäftsführer der Health Care Company und einstiger Bundessprecher des Liberalen Forums, soll vor allem den massiven Kostenblock im Bereich der Spitäler und der Pflege nach Reform- und Einsparpotenzialen durchforsten. Seine Analysen sollen die Grundlage dafür sein, die Ausgabendynamik in der Gesundheitsversorgung nachhaltig zu dämpfen.

Gesundheitsökonom Christian Köck © HCC

Ehrenhöfer holt Experten im Alleingang

Das Signal von Finanzlandesrat Ehrenhöfer ist unmissverständlich: Er will auf dem Konsolidierungspfad mehr Tempo und Entschlossenheit. Mitte April überbrachte er ja seinen Regierungskollegen die nächste Hiobsbotschaft: Statt um 172 Millionen Euro müsse das Defizit im Landeshaushalt 2027 um weitere 205 Millionen, in Summe also um 377 Millionen Euro, sinken. Das bedingt der Stabilitätspakt, den Bund und Länder geschlossen haben, um Österreich wieder aus dem EU-Defizitverfahren herauszubringen. Die Bestellung des Expertenrates ist eine Maßnahme, die der Säckelwart in seiner Ressortverantwortung im Alleingang getroffen hat. Er erwartet aber keine Unruhe im Kreis der Landesregierung, sondern vielmehr Danksagung und Schulterklopfen: „Die Konsolidierung ist ja unser gemeinsames Ziel, das wir auch im Koalitionspakt festgeschrieben haben. Die Experten können helfen, dass so mancher sein Ressort in den Griff bekommt und wir unsere Sparziele erreichen.“

Alle Landesförderungen stehen auf dem Prüfstand

Ende 2026 soll die Analyse vorliegen, die Experten sollen den Mitgliedern der Landesregierung durchaus auch in eigenen Runden zur Verfügung stehen. Landeshauptmann Mario Kunasek hat ja den Stabilitätspakt unterschrieben, die Budgetverantwortung liegt ja auch maßgeblich in seinem Bereich, erwartet Ehrenhöfer einen gemeinsamen konstruktiven Weg mit dem Rat der Experten von außen.

Die Finanzprognose verlange entschlossenes Handeln. Schraubte sich doch der Schuldenstand des Landes zwischen 2022 und 2026 von 4,8 Milliarden auf über acht Milliarden Euro hinauf. 2029 soll die Zehn-Milliarden-Euro-Marke fallen. Ehrenhöfer verspricht: „Für das Landesbudget 2027 werden wir eine Überprüfung aller Landesförderungen vornehmen. Darüber hinaus habe ich die Experten gebeten, mögliche Konsolidierungsmaßnahmen aufzuzeigen.“