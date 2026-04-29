Die Welt aus der Vogelperspektive zu betrachten, ist faszinierend. Satellitenaufnahmen zeigen, wie einzigartig unser „blauer Planet“ ist. Vor allem, wenn Regionen auf der Welt sichtbar werden, die für die Mehrheit der Menschen unerreichbar bleiben. Wer genau hinsieht, der kann auf Satellitenbildern auch immer wieder Formen, Zahlen oder Buchstaben entdecken. Das Phänomen wird auch Pareidolie bezeichnet. Dabei erkennt das Gehirn in zufälligen Mustern oder Formen Bekanntes wie Buchstaben oder Gesichter. Diesen Umstand macht sich die NASA zunutze. Auf der Website „Your Name In Landsat“ kann man seinen Namen aus Satellitenbildern schreiben.

Zugegeben, manchmal braucht man etwas Fantasie, um auf den Satellitenbildern wirklich einen Buchstaben erkennen zu können. Doch Spaß macht das Tool „Your Name in Landsat“ der NASA allemal. Mit wenigen Klicks kann man seinen Namen oder die Namen seiner Liebsten schreiben. Die dafür verwendeten Satellitenbilder sind Teil des umfangreichen Archivs von Landsat, das über mehr als 50 Jahre zurückreicht. Die Landsat-Satellitenbilder stammen von NASA Earth Observatory, NASA Worldview, USGS EarthExplorer und ESA Sentinel Hub, wie die NASA auf ihrer Website informiert.

NASA-Tool liefert genaue Geodaten

Der Schriftzug „Kleine Zeitung“, zusammengestellt aus Satellitenbildern © NASA/Your Name In Landsat

Fährt man mit der Maus über die einzelnen Buchstaben, so erfährt man auch, was auf den einzelnen Satellitenbildern zu sehen ist. Das „K“ des Schriftzugs „Kleine Zeitung“ zeigt etwa eine Luftaufnahme aus dem Sirmilik National Park in Kanada. Auch die entsprechenden Koordinaten werden angegeben.