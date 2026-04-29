„Sie werden sich bei einem Rundgang vielleicht denken, so viel hat sich gar nicht verändert“, so LKH Murtal-Betriebsdirektorin Sabine Reiterer bei einer Feier anlässlich der abgeschlossenen Sanierung der Bettenstationen im Erweiterungsbau des LKH Judenburg. Doch es sei etwas Bedeutendes geschehen: „Die wahre Veränderung bei dieser Sanierung geschah im Inneren.“

Soll heißen: Das „Innenleben“ des 1996 eröffneten Zubaus ist in die Jahre gekommen. Aufgrund der Materialermüdung sei es auch immer wieder zu Wasserrohrbrüchen gekommen, wie der Kages-Vorstand für Finanzen und Technik, Ulf Drabek, berichtet. Knapp fünf Millionen Euro wurden in den vergangenen 20 Monaten investiert, unter anderem in sämtliche Kalt- und Warmwasseranlagen, neue Elektroinstallationen und eine energiesparende LED-Beleuchtung – zudem investierte man auch in Böden und Sanitärbereiche.

Heimische Firmen am Werk

Alle beauftragten Firmen stammen aus der Steiermark, 93 Prozent aus der Region, wie Drabek stolz verkündet. Das freut auch die anwesende Politik, darunter FPÖ-Klubobmann und Gesundheitssprecher Marco Triller und Karlheinz Kornhäusl, Landesrat für Gesundheit, Pflege und Kultur. „Diese Investition wäre aber nichts wert, ohne die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die rund um die Uhr für Menschen da sind, die Hilfe benötigen“, so Kornhäusl. Triller betont, dass die steirische Bevölkerung in Fragen der Gesundheitsversorgung bestens aufgehoben sei.

Durch die Investition ist die Infrastruktur auf neuestem Stand, zudem profitieren Patientinnen und Patienten von mehr Komfort. Die Arbeitsbedingungen für das Personal haben sich ebenfalls verbessert, wie es bei der Feier hieß.

Mitarbeiter und Aufnahmen

Am Standort Judenburg des LKH Murtal sind mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Rund 4500 stationäre Fälle werden in der Bezirkshauptstadt jährlich behandelt und 44.000 ambulante Erstkontakte gezählt.

Nach dem offiziellen Teil wurde zu einer Führung geladen. Zahlreiche Gäste ließen sich die Feier nicht entgehen, darunter Vertreterinnen und Vertreter von Politik, Behörden, Medizin und der bauausführenden Firmen.