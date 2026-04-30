Ein kurzes Blitzlicht: Im März blieben Touristen aus Kärntens Kernmärkten fern, mehr Einheimische und Wiener verringerten das Minus. Die Kärnten Werbung soll mittel- und langfristig die Nächtigungszahlen wachsen lassen.

Künftig reicht es nicht, einfach Werbung in deutschen Medien und online zu schalten. Reiseveranstalter im In- und Ausland müssen Kärnten wieder oder verstärkt in ihr Angebot aufnehmen. Umso seltsamer ist, wenn man mit dem Nachbarland Italien noch großes Potenzial hätte, wo vielen trotz kurzer Anreisezeit nicht bewusst ist, dass Kärnten Badeseen hat.

Mit Specklieferungen nach Cortina (Stichwort Kärnten-Abend im Österreich-Haus) wird man die Bekanntheit über die Grenzen hinweg nicht steigern. In Kitzbühel trat man mit Kärntner Nudel an. An beiden Orten gab es Kamera-Blitzlichter. Vielleicht sollte man sich aber statt an exklusive Gäste lieber an die breite Masse der Urlauberinnen und Urlauber wenden.

Auch bei mehr Budget wird die Kärnten Werbung nicht alle Probleme im Tourismusland lösen können: Die fehlende Begehrlichkeit wird man nachhaltig nur dann aufholen können, wenn auch das Angebot verbessert wird. Auch in der Früh- und Nachsaison den Gästen etwas bieten zu können, wird nicht leicht, wenn Tourismusbetriebe personalkostenbedingt ihre Öffnungszeiten genau kalkulieren müssen.