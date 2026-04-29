Mehrere Wochen wurde während der Winterpause am Café-Restaurant im Lipizzanergestüt Piber gearbeitet – einerseits wurde der Gastraum inklusive Thekenbereich renoviert, zum anderen bekam auch die Kücheneinrichtung ein Update. Geöffnet ist das Café-Restaurant bereits seit dem Saisonstart des Gestüts im März. Am Mittwoch, 29. April, präsentierten Tourismusleiterin Andrea Wagner und Gestütsleiter Erwin Movia die Ergebnisse der Renovierungsarbeiten aber noch einmal ganz offiziell. Rund 100.000 Euro wurden in die Renovierung der Gaststätte, die seit langem von der Spanischen Hofreitschule betrieben wird, investiert.

Ausgeführt wurden die Arbeiten von regionalen Unternehmen: Baumeister war das Unternehmen Bellina Bau, die Elektroinstallationen wurden von den Stadtwerken Köflach durchgeführt, um die Sanitärarbeiten kümmerte sich die Bärnbacher Firma Fähnrich, um die Schanktechnik Aufhauser Getränke und um die Gastronomietechnik die Firma Mayway. „Es war eine tolle Zusammenarbeit“, betont Wagner.

Restaurant ist wichtiger Fixpunkt

„Für das Gestüt ist das Café-Restaurant unabdingbar“, erklärt Wagner, „denn nur so kann man wirklich einen Tagesausflug bei uns machen.“ Seit das Schlossrestaurant, das ehemalige Haubenlokal Caballero, geschlossen ist, wird im Café-Restaurant aufgetischt. Im Gastraum und auf der Terrasse stehen den Gästen jeweils 55 Sitzplätze zur Verfügung, „angenommen wird die Gaststätte wirklich gut“, sagt Wagner. Serviert werden österreichische Küche und Mehlspeisen zum Kaffee, auf der Speisekarte stehen etwa das Gestüts-Cordon bleu, der Kutscher-Toast oder ein „Piberer Pfandl“.

Das Team hinter dem Café-Restaurant Piber © KLZ / Dunst

Geöffnet hat die Gaststätte jeden Mittwoch bis Montag von 9 bis 17.30 Uhr, in den Sommerferien ist täglich geöffnet. Warme Küche gibt es von 11 bis 16 Uhr.

Gestütstafel findet im Sommer wieder statt

„Wir veranstalten auch viele Taufen und Erstkommunionen – für solche Veranstaltungen ist das Café-Restaurant auch außerhalb der Öffnungszeiten und unabhängig vom Gestüt, also auch im Winter, geöffnet“, erklärt Wagner. Auch Geburtstagsfeiern richtet das Restaurant Piber aus.

Eine besondere Eventreihe gibt es im Sommer: Am 12. Juni, 26. Juni, 10. Juli, 25. Juli sowie am 7. August lädt das Café-Restaurant jeweils ab 17 Uhr zur Gestütstafel auf der Terrasse ein. Gäste können sich auf einen Aperitif, steirische Schmankerl und eine abendliche Gestütsführung freuen. Bei Schönwetter wird auch die Herde eingetrieben. „Damit haben wir letztes Jahr angefangen und es ist immer ein Highlight und kommt sehr gut an“, erzählt Wagner. Die Plätze sind begrenzt, Anmeldungen für die Gestütstafel werden unter cafe@piber.com erbeten.