„Nach einer erfolgreichen Wintersaison mit leichtem Besucherzuwachs blicken wir optimistisch auf die kommende Sommersaison und freuen uns über jeden einzelnen Gast“, so Marketing-Chefin Barbara Romen von den Petzen Bergbahnen. Gestartet wird mit 1. Mai vorläufig mit einem Wochenendbetrieb (freitags, samstags, sonntags und feiertags) von 9 bis 16.30 Uhr.

Erst ab dem 19. Juni sind die Bergbahnen dann täglich in Betrieb. Was zum Saisonstart zu erwarten ist? „Oben kann man die letzten Schneereste spüren, während unten schon der Frühling blüht“, so Romen. Mit dem Saisonbeginn rücken vielfältige Freizeitangebote in den Fokus: von entspannten Stunden auf der Panoramaterrasse mit kulinarischem Anspruch über frühmorgendliche Gipfeltouren bis hin zu familienfreundlichen Attraktionen wie Kugelbahn und Disc-Golf.

Mountainbikestrecken teils noch zu

Auch Adrenalinfans kommen auf ihre Kosten. Immerhin ist der „Flow Country Trail“ einer der längsten in Europa. Aufgrund der Witterung können aber noch nicht alle Bikestrecken genutzt werden. Erst ab Strecke 4. Romen: „Da am Berg teilweise noch der Schnee liegt, konzentrieren wir uns aktuell voll auf den Talbereich.“ Hier werden die Trails bereits vorbereitet. Gleichzeitig werde daran gearbeitet, um auch die höheren Abschnitte so schnell wie möglich freizubekommen. Auf der Website www.petzen.net für alle Details und Live-Wetterbilder.