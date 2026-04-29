Nachdem die Stadtgemeinde beim Bleiburger Wiesenmarkt in den Jahren davor zuletzt finanziell dazuzahlte, weshalb zwischenzeitlich sogar laut über einen Eintritt für die Besucher nachgedacht wurde, gab es 2025 erstmals wieder keinen Abgang. Mit einem leichten Plus von rund 5800 Euro fiel die Bilanz der 632. Auflage des größten Südkärntner Volksfestes, das im Vorjahr knapp über 131.000 Gäste nach Bleiburg/Pliberk lockte, positiv aus.

Nichtsdestotrotz erhöhte der Bleiburger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Marktstandentgelte für den nächsten Wiesenmarkt, der heuer vom 4. bis 7. September wieder mit einer Ausstellungsfläche von knapp sieben Hektar über die Bühne gehen wird. „Es geht um eine lineare fünfprozentige Erhöhung, zu der wir uns durchgerungen haben“, berichtete Gemeinderat Stefan Domej (EL). Argumentiert wurde der Beschluss damit, dass die Südkärntner Stadt trotz „einer Teuerungswelle auf allen Ebenen“ ihre Kosten bei der Durchführung des Bleiburger Wiesenmarktes decken müsse. „Um in Zukunft nicht wieder ins Minus zu rutschen, müssen wir die höheren Ausgaben, etwa im Bereich der Rettungskräfte, der Sicherheitsmaßnahmen oder der Müllabfuhr, als Gemeinde leider weitergeben“, sagte Vizebürgermeister Johann Rigelnik (ÖVP), der in diesem Zusammenhang von „einer Kompromisslösung“ sprach.

Geschlossen abgelehnt wurde von ÖVP, SPÖ und EL jedoch eine zuvor länger diskutierte Storno-Gebühr für die Aussteller in der Höhe von 25 Euro. „Die Verrechnung eines Stornoentgeltes nach dem Modell der Stadtgemeinde St. Veit ist nicht zielführend“, berichtete Domej, der Mitglied im Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Marktwesen ist. Bei einer Absage hätte die Stadtgemeinde Bleiburg immer versucht, einen Ersatzteilnehmer zu finden und die freiwerdenden Plätze vermitteln können.

Umsatzeinbußen bei den Fieranten

Die Standgebühren sind die einzige direkte Einnahmequelle, die die Stadt von den rund 300 Ausstellern von der Gastronomie bis hin zum Vergnügungsmarkt einhebt. Die mit 1. Mai in Kraft tretenden erhöhten Gebühren, die je nach Art des Standes variieren, sind bereits auf der Homepage der Stadt kundgemacht. „Natürlich haben wir keine Freude mit der Erhöhung, aber wir müssen sie trotzdem hinnehmen“, sagt Sissy Wolfberger, die Obfrau des Landesgremiums des Markt-, Straßen- und Wanderhandels in Kärnten. Wolfberger ist mit ihrem Verkaufswagen „Haslinger Mode“ selbst bereits in vierter Generation regelmäßig beim Bleiburger Wiesenmarkt vertreten.

Ob die Aussteller ihre dadurch steigenden Kosten an die Marktbesucher weitergeben werden? „Erfahrungsgemäß wird nicht alles weitergegeben“, betont Wolfberger, die anfügt: „Egal ob beim Wareneinsatz oder bei den Spritpreisen – es kommen von allen Seiten Erhöhungen auf uns zu. Wenn wir diese eins zu eins weitergeben würden, hätten wir keine Märkte mehr.“ Als Konsequenz bliebe den Fieranten folglich unter dem Strich immer weniger von ihrem Umsatz übrig.