Mit bombastischen Versprechen einer strahlenden Zukunft hatten die USA zu Jahresbeginn den Wiederaufbau des kriegszerstörten Gaza-Streifens angekündigt. Doch der Iran-Krieg ist zu einer neuen Katastrophe für die zwei Millionen Bewohner des Küstengebietes geworden. Viele Menschen in Gaza müssen nach UN-Angaben in Notunterkünften voller Ungeziefer hausen. Arabische Regierungen, die bisher als Geldgeber für den mindestens 70 Milliarden Dollar teuren Wiederaufbau in Frage kamen, werden auf Jahre mit den Folgen des Iran-Krieges beschäftigt sein.

„Wir werden Gaza helfen“, sagte US-Präsident Donald Trump beim ersten Gipfeltreffen seines „Friedensrates“. Der Gaza-Streifen werde zu einer Erfolgsgeschichte. Das war am 20. Februar – acht Tage später begannen USA und Israel ihren Krieg gegen den Iran. Seitdem redet niemand mehr über den schmalen Küstenstreifen. Die Gespräche über die Umsetzung von Trumps Friedensplan für Gaza wurden wegen des Iran-Krieges unterbrochen, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldete.

Trump hatte voriges Jahr einen 20-Punkte-Plan für Gaza vorgelegt; sein Schwiegersohn Jared Kushner stellte im Jänner ein Neubau-Projekt für das Gebiet vor. Doch nun sei Trump völlig auf den Iran konzentriert, sagt Omar Rahman von der Denkfabrik Middle East Council in Katar. „Das Schlimmste daran ist, dass ohne ein nachhaltiges US-Engagement in Gaza nichts vorangeht“, sagt Rahman.

Die von Trump eingesetzte palästinensische Technokraten-Regierung, die den Gaza-Streifen übergangsweise verwalten und die Hamas-Behörden ablösen soll, darf Gaza bisher nicht betreten. Der „Friedensrat“ begründet das mit Sicherheitsbedenken. Davon profitiert die Hamas, die den Krieg gegen Israel mit ihrem Angriff am 7. Oktober 2023 auslöste. Sie hat in vielen Gegenden von Gaza wieder die Herrschaft übernommen.

Wann die Friedenstruppe kommt, weiß keiner

Seit dem Ende des Gaza-Krieges kontrolliert Israel die östliche Hälfte des Küstenstreifens. Trumps Friedensplan sieht einen vollständigen Rückzug der israelischen Armee vor, doch danach sieht es derzeit nicht aus. Albanien, Indonesien, Kasachstan, Kosovo und Marokko haben Soldaten für die geplante Internationale Stabilisierungstruppe (ISF) versprochen, die zusammen mit neu ausgebildeten palästinensischen Polizisten künftig Ruhe und Ordnung in Gaza sichern sollen. Doch wann die 20.000 ISF-Soldaten und die 12.000 neuen Polizisten in dem Gebiet ankommen werden und welche Aufgaben sie haben sollen, ist offen.

Für arabische Vermittler, die den Normalisierungsprozess voranbringen könnten, haben die Bemühungen um ein Ende des Iran-Krieges derzeit Vorrang. Das wichtigste Problem in Gaza bleibt deshalb ungelöst: Israel will einen Wiederaufbau des Küstengebietes erst nach Entwaffnung der Hamas zulassen, doch die Terrorgruppe will ihre Waffen nur abgeben, wenn Israel sich aus dem gesamten Gaza-Streifen zurückzieht und den Weg zur Gründung eines Palästinenser-Staates freimacht. Israel lehnt einen Palästinenser-Staat ab.

Gaza-Plan liegt auf Eis

Der Gaza-Plan liegt erstmal auf Eis, und das wird vielleicht auf Dauer so bleiben“, sagte Joe Macaron, Experte für den Nahen Osten und die US-Außenpolitik. Das gilt nicht zuletzt für die finanzielle Seite des Plans: Die arabischen Staaten könnten als Zahlmeister für Gaza ausfallen.

Vor dem Iran-Krieg rechneten die sechs Staaten des Golf-Kooperationsrates für dieses Jahr mit einem Wachstum von 4,4 Prozent. Inzwischen sagen Experten voraus, dass die Volkswirtschaften am Golf wegen des Krieges schrumpfen werden. Der Austritt der VAE aus der Opec verdeutlicht zudem, dass die Golf-Staaten zunehmend ihre Einzelinteressen verfolgen, statt Solidarität mit den Palästinensern zu beweisen: Gaza könnte leer ausgehen.