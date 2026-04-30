Das nächste Kapitel rund um die Probleme in der Flächenwidmung in Gratwein-Straßengel: Verfahrensmängel bei Umwidmungen haben ja sogar schon Klagen nach sich gezogen. Nun sorgen weitere brisante Details für Debatten in der Gemeinderatssitzung Dienstagabend: Es geht um Flächenwidmungsplan-Verordnungen, die bereits nach der Amtszeit von Harald Mulle (SPÖ) als Bürgermeister beurkundet wurden. Zahlreiche der Datenblätter, die als streng geschützte Urkunden gelten, weisen die Unterschrift von Doris Dirnbergers (SPÖ) Amtsvorgänger auf, obwohl er zum Zeitpunkt der Datierungen nicht mehr Bürgermeister war. Möglicherweise wurden Blanko-Formulare aus der Amtszeit Mulles verwendet. Außerdem besteht der Verdacht, dass einige Urkunden abgeändert bzw. ausgebessert wurden.

Gerald Schmied von der ÖVP sprach von Urkundenfälschung und wollte von Bürgermeisterin Doris Dirnberger wissen, was sie jetzt unternehmen werde. Sichtlich angespannt antwortete sie Richtung ÖVP: „Ihr wisst genau, dass es mehrere Fälle gibt, ja es gibt weitere Fälle.“ Die bisher bekannten Fälle würden jedenfalls geprüft und wenn sie sich bestätigen, werde es eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft geben.

Doch der ÖVP geht das offensichtlich zu wenig weit, denn Schmied stellte den Dringlichkeitsantrag, alle Bauakte, Baupläne und Flächenwidmungsplan-Verordnungen zu überprüfen. Dieser Antrag wurde aber abgelehnt.

Zugestimmt haben diesmal die Oppositionsparteien bei der Umwidmung eines Weges in Bauland im Rahmen des umstrittenen Wohnprojektes am Schießbühel. Die Bedingung war, dass nur eine ortstypische Bebauung möglich ist und dass die Verkehrssituation im Rahmen der Möglichkeiten gelöst wird.

In eine Neuauflage muss hingegen das Räumliche Leitbild – die Landesregierung hatte schwerwiegende Verfahrensfehler gemeldet.