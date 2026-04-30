Es sind drei Kilometer, die es in sich haben. Drei Kilometer voller Musik, Handwerkskunst, Schmankerl, Begegnungen und Menschen, die mit ihrem Einsatz zeigen wollen, was ihre Region kann. Die Steirische Roas startet am Sonntag am Seggauberg in Leibnitz in die Saison und führt von Schloss Seggau über Schlosskeller, Dorfplatz Frauenberg, Rüsthaus und Tempelmuseum über das Weingut Assigal bis zum Hasenwirt. Die Roas macht sichtbar, wie viele an diesem Tag zusammenhelfen.

„Alle Kräfte sind aufgeboten und das Wetter sollte auch perfekt passen“, freut sich Schloss Seggau-Direktorin Andrea Kager-Schwar. Im Schloss beginnt der Tag mit Feldmesse, offizieller Eröffnung und dem ORF-Frühschoppen auf der Badewiese. „Wir wollen die Roas für alle, die kommen, zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.“ Der Leibnitzer Bürgermeister Daniel Kos ergänzt: „Die Steirische Roas zeigt, dass die Menschen in Leibnitz mitbewegen wollen – alle greifen zusammen – Vereine, Betriebe, Ehrenamtliche und Gastgeber.“

Honig, Wein und ganz viel Herz

Robert Wagner und seine Kameradinnen und Kameraden von der Feuerwehr Seggauberg verbinden die Steirische Roas mit dem 90-Jahr-Jubiläum der Wehr, mit Segnung und Auszeichnungen. Johann Zwetti samt Team vom Bienenzuchtverein Leibnitz bringt gleich „um die zehn Honigsorten“ zum Verkosten mit. Beim Hasenwirt warten Suppe, vegane Burger und Kotelettsemmerl, im Tempelmuseum Frauenberg gibt es römische Wurf- und Würfelspiele samt Erlebnisführungen. Michael Rupp vom Weingut Hirschmugl schenkt Muscaris-Spritzer, Welschriesling, Weißburgunder, Rosé und Schaumwein aus. „Für uns ist die Steirische Roas was Besonderes, ein Mega-Event am Seggauberg“, sagt er.

Nicole Reiterer, Geschäftsführerin des TVB Südsteiermark, spricht von einem „riesengroßen Mehrwert“ und freut sich besonders, „dass die Jugend auch mit dabei ist“. Dazu passt der Beitrag der Landjugend Leibnitz, die mit Bandltanz und Stiefelweitwurf die jungen und junggebliebenen Roaser anspricht.

Musik begleitet die Besucherinnen und Besucher entlang der gesamten Strecke: 20 bis 30 Gruppen – von der Heuschöberl Musi über die Hahn im Korb-Musi und die Feinspitz-Musi bis zum Singkreis Frauenberg – sorgen entlang der Roas für Stimmung.