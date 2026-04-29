Jedes Frühjahr sorgen sich steirische Eltern, ob es mit dem gewünschten Krippen- oder Kindergartenplatz auch klappt. Am 20. März hatten etwa 80 Prozent ihren Betreuungsplatz erhalten. Die anderen kurbelten weiter. 2574 Kinder standen auf der (tagesaktuellen) Warteliste des Kinderportals.

Was sich seither getan hat, wollten Niko Swatek und Neos von Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) wissen. Fazit: Die Warteliste der Kindergartenplätze sei kleiner geworden, 1237 Kinder waren (Stand 22. April) darauf vermerkt. Die meisten davon im Großraum Graz und im Murtal.

421 Absagen aus Kindergärten

Eine Absage haben hingegen die Eltern von 421 Buben und Mädchen kassiert, die meisten davon aus Graz und GU. „Häufig ist der Grund dafür, dass sie Einrichtungen ausgewählt haben, obwohl sie nicht in Graz wohnen.“ Oder aber Eltern hätten ihr Kind nur in einer Einrichtung vorgemerkt, die aber überfüllt ist.

10.200 Plätze für Kleinkinder

In puncto Kinderkrippen waren am 22. April noch 902 Kinder ohne gewünschten Platz gelistet. Mehr als die Hälfte davon waren aus Graz und Graz Umgebung. Bei 162 Kleinkindern erhielten die Eltern inzwischen eine Absage. Das Barcelona-Ziel von 33 Prozent erreichte die Steiermark aber hauchdünn. Im laufenden Jahr standen für 30.805 unter Dreijährige 10.200 Plätze zur Verfügung. Mit September sollten es 10.938 Plätze sein. Und 35.459 Plätze in Kindergärten.