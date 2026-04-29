Ein 41-jähriger Priester wurde in Kroatien zu acht Monaten bedingter Haftstrafe und einer zweijährigen Bewährungszeit verurteilt. Der Geistliche hatte am 21. Juni des vergangenen Jahres gegen 15 Uhr einen schweren Verkehrsunfall in Kroatien verursacht. Der 41-Jährige war alkoholisiert mit seinem Motorrad unterwegs – der Blutalkoholgehalt betrug 2,06 Promille. Laut Gericht war er aufgrund seiner Trunkenheit völlig fahruntüchtig. Die Ermittlungen ergaben zudem, dass er ein nicht zugelassenes und nicht versichertes Motorrad fuhr und sein Führerschein bereits abgelaufen war.

Während der Fahrt von Stari Grad nach Lozan bemerkte er nicht, dass die Fahrzeuge vor ihm angehalten hatten. Der 41-Jährige kollidierte mit dem Heck eines BMW, vor dem ein Renault zum Linksabbiegen angehalten hatte. Durch den heftigen Aufprall wurde der Motorradfahrer über den BMW und auf die Heckscheibe des Clio geschleudert, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Der Priester wurde nach dem Unfall zunächst ins Krankenhaus in Virovitica und anschließend per Hubschrauber ins Klinikum in Osijek verlegt. Die Lenker der Autos und ein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.

Urteil

Laut der Zeitung Podravski list wurde er zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe mit einer zweijährigen Bewährungszeit verurteilt. Zusätzlich wurde ihm für zwei Jahre die Fahrerlaubnis für alle Fahrzeugklassen entzogen, und der Priester muss eine Geldstrafe in Höhe von 322 Euro zahlen sowie die Gerichtskosten tragen.