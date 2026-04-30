„Wenn Infrastruktur, wie ein Schwimmbad, einmal zu ist, bleibt sie meistens zu. Das wollten wir unbedingt verhindern“, betont Alfred Zaruba, erster Vizebürgermeister in Mureck (Liste Klaus). Eine Befürchtung, die auch zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt teilten, weshalb seit fast drei Jahren über das Freibad und seinen Erhalt gestritten wird. Doch nun zeichnet sich vorerst das Ende der Causa ab: Das Murecker Erlebnisbad öffnet wieder seine Tore, so heißt es in einer Aussendung.

Alle Fraktionen im Murecker Gemeinderat tragen das neue Konzept für den Schwimmbadbetrieb. Im Bild: Finanzreferent Tim Tschinkel (FPÖ), Ernst Walisch (SPÖ), 1. Vizebürgermeister Alfred Zaruba (Liste Klaus), 2. Vizebürgermeisterin Gerda Minauf (ÖVP) und Bürgermeister Klaus Strein (Liste Klaus) © Stadtgemeinde Mureck

Freibadkosten fordern Gemeinden

Vor allem nachdem der Pächter des Schwimmbads, Alfred Chyba, sich im Oktober 2025 zurückzog, bangten viele um den Treffpunkt mitten in Mureck. Bürgermeister Klaus Strein (Liste Klaus) betonte infolgedessen, dass man sich um den Erhalt bemühe, verwies aber auch immer wieder auf die jährlichen Kosten von 120.000 bis 150.000 Euro und die angespannte finanzielle Situation.

Nun hat man also einen Weg gefunden: „Die Stadtgemeinde Mureck wird das Murecker Erlebnisbad als Teil der Sport- und Freizeitanlagen der Stadt Mureck GmbH ab der Saison 2026 wieder selbst betreiben“, freut man sich seitens der Bürgermeisterliste mit den Vertretern der ÖVP-, FPÖ- und SPÖ-Fraktion. Denn das Konzept für den Badebetrieb arbeitete die Stadtgemeinde mit dem Verein „Freund:innen des Murecker Schwimmbads“ aus und wird von allen Fraktionen getragen.

Der Verein „Freund:innen des Murecker Schwimmbads“ soll in den kommenden Jahren noch größer werden, um den Betrieb besser zu unterstützen © Petra Leschanz

Viele Ideen, um Kosten zu sparen

Durch die Einbindung zahlreicher Freiwilliger und die Unterstützung von Sponsoren kann die Gemeinde den Betrieb stemmen. „Die genauen Kosten sind durch ungeplante Reparaturen noch nicht abschätzbar. Im Budget haben wir 70.000 Euro kalkuliert, das sollte sich ausgehen“, erklärt Zaruba, der als Geschäftsführer der Sport- und Freizeitanlagen den Überblick hat.

Badebetrieb in Mureck ab 1. Juni

Es gebe auch noch viele weitere Ideen, um die Kosten zu senken: PV-Anlage, Schulkooperationen oder Interreg-Projekte mit Slowenien werden angedacht. Der Reinerlös des Fahrradfestes Murecker „Auradeln“ am 31. Mai kommt dem Badebetrieb zugute, der dann am 1. Juni startet. Dabei wird auch das neue Badebuffet „Mureck by Cavo“ Einblicke in das Angebot geben.

An Spitzentagen würden 1500 Gäste in Mureck sein, sagt Zaruba, daher sei das Schwimmbad im Sommer essenziell für die Stadt: „Wir hoffen auf die Unterstützung der Bevölkerung und den Kauf vieler Saisonkarten.“