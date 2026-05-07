Überschäumender Jubel wurde bei Österreichs Bierbrauern zum raren Gut. Die aktuellsten Zahlen zum Zustand lieferte erst diese Woche die Statistik Austria. So sank der Bierkonsum im Wirtschaftsjahr 2024/25 gegenüber dem Jahr davor um gut fünf Prozent. Allerdings, so viel sei nicht unerwähnt, auf vergleichsweise immer noch hohe 97,6 Liter pro Kopf.

Dass die Branche dennoch unter Druck steht, ist bereits seit geraumer Zeit zu beobachten. Damit einhergehend kommt es zu Verschiebungen im Produktportfolio. So legen alkoholfreie Biere kontinuierlich zu, können allerdings aktuell „den Rückgang klassischer Bier-Sorten nicht abfedern“, wie es vom Brauereienverband heißt.

Freilich: Noch immer gilt Österreich als ausgewiesenes Bierland. Das spiegelt sich nicht nur im Verbrauch, sondern auch auf Erzeugerseite wider. In 361 Braustätten, so ist es im aktuellen Jahresbericht des Verbands zu lesen, werden hierzulande „mannigfach verschiedene Biere gebraut“ – knapp 50 davon befinden sich in der Steiermark, rund 20 in Kärnten. Bei zehn Millionen Hektoliter liegt der „Gesamtausstoß“ in Österreichs Brauwirtschaft, 8,5 Millionen Hektoliter sind für den Inlandsmarkt bestimmt.

Puntigamer, Gösser und das Craftbeer

Jedenfalls wurde die Landschaft in den letzten Jahren diverser, Marken wie Loncium, Bevog oder Gratzer zählen bei Bierliebhaberinnen und -liebhabern heute zum Inventar. Zugleich sind es nicht nur die sogenannten „Craftbeer“-Schmieden, die traditionelle Braukunst mit innovativen Techniken oder Geschmacksrichtungen verbinden wollen.

Auch bei der Brau Union, Österreichs deutlichem Bier-Marktführer mit Marken wie Gösser, Puntigamer, Villacher, Zipfer oder Wieselburger, setzt man auf dieses Segment. Mit der Craftvoll GmbH wurde gar eine eigene Gesellschaft dafür geschaffen. Aber ist das stimmig? Immerhin dient der Begriff Craftbeer als Sammelbezeichnung für Biere, die nicht großindustriell, sondern handwerklich hergestellt werden.

Craftvoll-Chef Michael Pötscher © Brau Union

„Auf alle Fälle“, antwortet Craftvoll-Geschäftsführer Michael Pötscher im Gespräch mit der Kleinen Zeitung schnell. „Sechs kleinere Brauereien“ versammelt der Manager unter einem Dach. Mit „50 Expertinnen und Experten“. Die Standorte? Linz, Villach, Kaltenhausen, Klagenfurt (Schleppe), Schladming und Lienz (Falkenstein). Das Ziel? „Biervielfalt fördern“.

Zugleich wolle man in Zeiten generell rückläufiger Biermengen jene wachsende Kundschaft bedienen, die, gut informiert, „spezielle, handwerklich erzeugte Produkte“ sucht. Das funktioniere, sagt Pötscher. Deswegen spüre er in seinem Portfolio auch, im Gegensatz zum Branchentrend, zurzeit keinen mengenmäßigen Rückgang.

Wohin der Geschmackstrend geht? „Wir sehen eindeutig die Suche nach leichteren Produkten mit weniger Alkoholgehalt“, sagt Pötscher und blickt auf Gebrautes mit rund 3,5 Volumenprozent Alkohol. „Session Pale Ales“, nennt man derlei leichtere, obergärige Biere gerne. Auch Hopfenbetonteres würde zurzeit „größeren Zuspruch erfahren“.

Die gebrauten Mengen pendeln in den, meist für alle zugänglichen, Craftvoll-Brauereien zwischen sechs und 50.000 Hektolitern. „Wir produzieren zudem relativ kleine Chargen und probieren viel aus“, erzählt Michael Pötscher. So wurde heuer etwa ein dunkles Linzer Stout vorgestellt. Mengenmäßig vorerst limitiert auf 25 Hektoliter und laut Brau Union „vornehmlich für den Linzer Markt und die Gastronomie“ gebraut. Auch an einem alkoholfreien Pale Ale arbeiten Pötscher und sein Team gerade.

Wie sich der Brauprozess in den sechs kleinen Brau-Union-Brauereien von jenen der sechs großen unterscheidet? „Der grundlegende Prozess ist ähnlich. Es sind immer Hopfen, Malz und Wasser, die mit einer Hefe vergären“, sagt Pötscher. Speziell mit der Hopfenwahl könnte man aber „extremst viele Geschmäcker erzeugen“.