„Oops he did it again – Ups, er hat es schon wieder getan!“, kommentierte die Federation of European Professional Photographers (FEP) zu diesem Sieg: Zum zweiten Mal in Folge hat sich der Grazer Fotograf Wolfgang Gangl die höchste Gesamtauszeichnung beim renommiertesten Fotografiepreis Europas gesichert und ist somit Fotograf des Jahres. Die Konkurrenz war dabei riesig: Auch 2026 wurden laut FEP erneut weit mehr als 3.000 Bilder von professionellen Fotografinnen und Fotografen aus ganz Europa eingereicht.

Gangl selbst ist über das Double „tief berührt und ehrlich gesagt noch immer sprachlos. Nach 2025 diesen Titel noch einmal zu erhalten, fühlt sich vollkommen unwirklich an.“ Die Auszeichnung wurde am 25. April 2026 im Rahmen der FEP Awards in Reykjavík, Island, verliehen. Mit dem erneuten Gesamtsieg schreibt Gangl seine außergewöhnliche Erfolgsserie auf europäischer Ebene fort: Er ist dreifacher FEP-Europameister in der Kategorie Fine Art und nun auch zweifacher Gesamtsieger der FEP Awards, gewonnen hat er dazu mit großem Abstand. „Seine unverwechselbare persönliche Handschrift fesselt die Jury weiterhin. Ein wahrhaft würdiger Gewinner“, stellt FEP-Jurypräsident Johan Brouwers fest.

Eine weitere gute Nachricht ist, dass man seine Werke demnächst auch in Graz bewundern kann: Nach Messeauftritten in Wien und Berlin wird es noch heuer eine große Soloausstellung im Steiermarkhof in Graz geben.