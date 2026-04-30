Olive, Steineiche, Ruscus, Hasenschwänze, Schleierkraut – bunte Farben und der Duft frischer Pflanzen erfüllten am Mittwochabend das Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Hartberg. Denn beim Do-it-Yourself-Workshop wurden passend zum Frühling Blumenkränze gebunden. Ob Dekoration für Tür oder Wand oder doch ein besonderes Geschenk – der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt.

Unter Anleitung von Johann Obendrauf von „Floristik Obendrauf“ lernten Leserinnen und Leser florales Know-how und wie man Schritt für Schritt einen persönlichen Blumenkranz bindet. Dabei gab es auch spannende Einblicke in Themen der Schnittblumen- und Pflanzenpflege, praktische Tipps und Tricks zum Trocknen von Blumen und viel Raum für persönliche Fragen.

Schon zu Beginn überraschte Obendrauf die Teilnehmer des Blumenkranz-Workshops mit einer simplen, aber doch für viele überraschenden Information: Nämlich, dass frische Blumen in lauwarmen und nicht kaltem Wasser besser halten. Beim Kranzbinden selbst erleichterte auch der Tipp, „dass man die abgeschnittenen Stiele zuerst an den Metallring bindet, damit die Blumen besser halten.“ Nur „nicht zu viel nachdenken“, war für eine Teilnehmerin die Erkenntnis des Abends, während eine andere es als „sehr entspannend“ empfand, sich der ruhigen Bastelarbeit hinzugeben.

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