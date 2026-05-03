Ab 7. Juni sollen Arbeitnehmer in der EU wissen dürfen, was ihre Kolleginnen und Kollegen verdienen. Zumindest im Durchschnitt, aufgeschlüsselt nach Aufgabenbereich und Geschlecht. Die zur Jahresmitte in Kraft tretende EU-Entgelttransparenzrichtlinie soll somit ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen aufzeigen und zurückdrängen. Von einem „zentralen Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit“ spricht Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ).

Der „zentrale Schritt“ hat allerdings einen Schönheitsfehler. Zwar plante die zuständige Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) einen Entwurf zur nationalen Umsetzung der EU-Vorgaben im ersten Quartal 2026. Doch rund fünf Wochen vor Inkrafttreten der Richtlinie ist ein solcher noch nicht einmal in der Koordinierung zwischen den Koalitionsparteien, verhandelt wird auf Ebene der Sozialpartner. Dort hat die Wirtschaftskammer, die bekanntlich in der ÖVP etwas mitzureden hat, überhaupt keine Freude mit den Plänen aus Brüssel. Und auch bei Deregulierungsstaatssekretär Josef Schellhorn (Neos) dürfte sich die Begeisterung in Grenzen halten. Die Umsetzung könnte also noch zur Belastungsprobe für die Dreierkoalition werden.

Der Unmut rührt freilich nicht daher, dass Frauen grundsätzlich dasselbe verdienen sollen wie ihre männlichen Kollegen. Es ist eher die Dokumentation dieses Umstands, der den in der WKÖ vertretenen Unternehmen Kopfzerbrechen bereitet. Die Wirtschaftskammer warnt vor einem enormen Bürokratieaufwand, mehrere Zehntausend Euro an Mehrkosten könnten so auf die Betriebe zukommen, rechnet man vor. Und müssen Boni und Zulagen dokumentiert und begründet werden, könnten sich Unternehmen den Aufwand lieber sparen und Beschäftigte durch die Finger schauen.

Größere Unternehmen müssen Transparenzberichte vorlegen

Die Vorgaben der Richtlinie beginnen bereits im Bewerbungsprozess: Einstiegsgehälter müssen offengelegt werden, Bewerberinnen und Bewerber dürfen nicht nach ihrer früheren Bezahlung gefragt werden. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen außerdem ein Auskunftsrecht über ihr individuelles Einkommen sowie über den durchschnittlichen Verdienst im Unternehmen, aufgeschlüsselt nach Geschlecht und innerhalb von Gruppen, in denen gleichwertige Arbeit verrichtet wird. Auf Einzelpersonen sollen die Angaben keine Rückschlüsse erlauben.

Größere Firmen haben künftig außerdem Transparenzberichte vorzulegen: In einer ersten Phase müssen Betriebe mit 150 bis 249 Beschäftigten alle drei Jahre, Unternehmen ab 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jährlich offenlegen, wie groß das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen ausfällt. In einer zweiten Phase sollen bereits Unternehmen ab 100 Beschäftigten alle drei Jahre berichten. Bestehen zwischen Männern und Frauen in vergleichbaren Tätigkeiten Gehaltsunterschiede von mehr als fünf Prozent, die nicht sachlich erklärt werden können, müssen sich Geschäftsführung und Betriebsrat über Gegenmaßnahmen Gedanken machen. Auch Sanktionsmöglichkeiten sollen die Mitgliedstaaten definieren.

In vielen Ländern stockt die Umsetzung

Für die Gewerkschaft ist das wenig Grund zur Aufregung. Viele Unternehmen würden sich bereits mit ihren Betriebsräten über die Umsetzung Gedanken machen, sagt ÖGB-Bundesfrauensekretärin Dorottya Kickinger. Die Einteilung von Gruppen, die gleichwertige Arbeit verrichten, und die Ausarbeitung von Kriterien zur Überzahlung bei Bonussystemen seien „einmal ein Aufwand und dann erledigt“. Außerdem bestehe in Österreich schon jetzt für Unternehmen mit mehr als 150 Beschäftigten die Pflicht, Einkommensberichte zu erstellen, künftig müssten diese eben auch veröffentlicht werden. Dass Frauen von der neuen Transparenz profitieren würden, davon ist man bei der Gewerkschaft überzeugt. „Wir wissen von Firmen, in denen Frauen grundsätzlich anders eingestuft, oder Männer bei Gehaltsverhandlungen eher als Familienerhalter betrachtet werden“, sagt Kickinger. Dass man sich auf Seite der Arbeitgeber so vehement gegen die neue Richtlinie stemme, sei wohl auch Lobbyarbeit auf europäischer Ebene geschuldet.

Der europäische Arbeitnehmerverband Business Europa hat sich jedenfalls im Februar mit einem Schreiben an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gewandt und eine zweijährige Nachdenkpause angeregt. Gefordert wird außerdem eine Vereinfachung und Abschwächung der Vorgaben, so sollen die Auskunftspflichten etwa erst ab 1000 Beschäftigten gelten. Denn Österreich ist bei weitem nicht der einzige Mitgliedstaat, in dem die Umsetzung der Richtlinie stockt. Schweden, Tschechien und die Niederlande planen etwa erst ein Inkrafttreten mit 2027, Estland will die Umsetzung gleich um zwei Jahre verschieben. Dass das Projekt noch abgeblasen wird, ist trotzdem wenig wahrscheinlich.

Und in Österreich? Zumindest in Schumanns Ministerium übt man sich in Zuversicht, man gehe von einer Umsetzung bis Juni aus. Andernfalls könnte ein Vertragsverletzugnsverfahren drohen.