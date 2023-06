Bei der deutschen Gründershow "Höhle der Löwen" waren sie vor knapp zwei Jahren erfolgreich und konnten mit einem Deal heimkehren, bei "2 Minuten 2 Millionen" sind sie gestern Abend leer ausgegangen. Das Gründerpaar Branka Puljić und Asmir Samardžić will mit seiner Geschäftsidee Einwegprodukten den Kampf ansagen und bietet stattdessen diverse Körperpflegeprodukte in der Mehrwegverpackung samt Nachfüllmöglichkeit.

Die "2 Minuten 2 Millionen"-Investoren zeigten zwar reges Interesse an der Produktidee, finanziell einigen konnte man sich allerdings nicht. "Es hat leider nicht gereicht für einen Deal, aber wir geben nicht auf", gibt sich das "Holy Pit"-Team direkt nach der Ausstrahlung in seiner Instagram-Story zuversichtlich. "Mama ist trotzdem stolz", fügt Gründer Asmir Samardžić hinzu und deutet auf seine lachende Mutter im Hintergrund.

"2 Minuten 2 Millionen": Kein Deal für "Holy Pit"

Dass der Auftritt ohne Deal geendet ist, habe das Team um die gebürtige Villacherin Branka Puljić und den Grazer Asmir Samardžić natürlich schon enttäuscht. "Das ist sehr schade", sagt Samardžić im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. "Wir wurden eingeladen. Uns ging es nicht darum, einen TV-Auftritt zu machen, sondern wir sind wirklich auf der Suche nach Investoren und wollten das unbedingt."

"Holy Pit"-Gründer Branka Puljić und Asmir Samardžić beim Pitch ihrer Geschäftsidee © Puls 4 Gerry Frank

Für den Geschmack der "2 Minuten 2 Millionen"-Investoren haben die Gründer des Start-ups mit rund 6,5 Millionen Euro allerdings eine zu hohe Firmenbewertung abgegeben. "Wir haben diese Bewertung ausgerufen, weil sie für den aktuellen Stand der Entwicklung in unserem Unternehmen angemessen ist", erklärt Samardžić die Höhe der Firmenbewertung.

Entsprechende Gegenangebote der "2 Minuten 2 Millionen"-Investoren lehnten Samardžić und Puljić ab. "Den Gegenangeboten, die in Richtung von 3 bis 3,5 Millionen Euro gegangen sind, konnten wir nicht zustimmen, weil wir abseits von '2 Minuten 2 Millionen' Investoren haben, die zu einer hohen Firmenbewertung Kapital zur Verfügung gestellt haben."

"Holy Pit" mit großer Vision

Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, hat das "Holy Pit"-Team trotzdem nicht. Aktuell befinde man sich in Gesprächen mit anderen Investoren und evaluiere die nächsten Schritte. Auch mit Drogerieketten sei man in Gesprächen, um die "Holy Pit"-Refill-Produkte in den stationären Handel zu bringen.

Große Pläne für den österreichischen Markt haben Branka Puljić und Asmir Samardžić trotz des geplatzten Deals: "Tatsächlich sind wir in Deutschland schon recht bekannt, jetzt wollen wir Österreich auch dazu holen." Ihre Vision, die Welt "nachfüllbarer" zu machen, verfolgen sie weiterhin ambitioniert: "Wir wollen in den nächsten drei Jahren eine Million Einwegprodukte ersetzt haben – und sind auf einem sehr guten Weg, das zu erreichen."