Die Regale der Drogeriemärkte sind voll damit, doch nach der Benutzung landen unzählige Deos im Müll. Das möchte das Team von "Holy Pit" ändern und hat eine Deo-Hülle entwickelt, die sich über Jahre wieder verwenden und immer wieder mit Deocreme auffüllen lässt. Unnötigen Einwegverpackungen will das steirisch-kärntnerische Gründerpaar Branka Puljic und Asmir Samardzic damit den Kampf ansagen. Ihre Geschäftsidee haben die beiden Jungunternehmer nun in der Puls4-Show "2 Minuten 2 Millionen" vorgestellt. Ausgestrahlt wird die Folge heute Abend.

"Holy Pit": Die Idee hinter dem Refill-Deo

Die Idee zum nachhaltigen Deo kam Puljic und Samardzic auf einer Südostasien-Reise. Beim Kajak-Fahren in Vietnam bemerkten die gebürtige Villacherin und der Grazer die Unmengen von Müll im Wasser. Die für sie logische Schlussfolgerung: Produkte schaffen, die dazu beitragen, den Müll des täglichen Lebens zu reduzieren. "Bei der weiteren Marktrecherche haben wir herausgefunden, dass 2019 alleine in Deutschland 255 Millionen Deo-Spraydosen verkauft wurden", so die beiden Jungunternehmer. "Weltweit waren es 3 Milliarden. Das gab uns wirklich zu denken, denn die gekauften Dosen müssen schließlich irgendwann entsorgt werden."

Nach dem Motto "Mehrweg statt Einweg" kommt bei "Holy Pit" eine Deo-Hülle aus recyceltem Plastik zum Einsatz, die im Vergleich zu herkömmlichen Deodorants immer wieder mit einer mit Deocreme befüllten Papier-Kartusche aufgefüllt werden kann. Die Hülle kann aber auch für andere Zwecke benutzt werden, beispielsweise als Anti-Mücken-Stick (befüllt mit einem natürlichen Insektenschutz) oder als Hand- oder Fußpflege-Stick mit entsprechenden Nachfüllpacks. "Außerdem haben wir einen Refill-Schwamm entwickelt, den man mit festen Duschseifen befüllen kann."

Auf Puls 4: "Holy Pit" bei "2 Minuten 2 Millionen"

2021 wagte sich das "Holy Pit"-Team bereits in "Die Höhle der Löwen" und konnte die Investoren Anne und Stefan Lemcke von Ankerkraut von ihrer Geschäftsidee überzeugen. "Seitdem hat sich viel getan", erzählt Asmir Samardzic im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. "'Die Höhle der Löwen' ist natürlich eine riesige Chance und Deutschland ein großer Markt. Seit der Ausstrahlung der Sendung konnten wir über 130.000 Einwegdeos ersetzen, haben über 50.000 Kundinnen und Kunden." Das Start-up wurde für seine Produkte außerdem mit dem "Green Product Award" ausgezeichnet und ist Finalist beim "Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023".

Bei der Verleihung des "Green Product"-Awards: Das "Holy Pit"-Team (Branka Puljic, Asmir Samardzic und Merima Samardzic) mit "Green Product Award"-Initiator Nils Bader © Holy Pit

Nun hat sich das Start-up mit den steirischen Wurzeln - der Firmensitz und das Lager befinden sich nach wie vor in Graz, nur das Büro ist mittlerweile in Wien - auch den Investoren bei "2 Minuten 2 Millionen" gestellt. Wie es dazu kam? "Tatsächlich ist man da von Seiten der Show auf uns zugekommen, ob wir nicht Lust hätten, dabei zu sein. Da sagt man natürlich nicht nein", so Samardzic lachend. "Wir haben uns sehr darüber gefreut." Wie der Pitch ausgegangen ist, erfährt man heute Abend um 20:15 Uhr auf Puls 4.

