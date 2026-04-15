Der deutsche Autozulieferer Mahle musste im Vorjahr einen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen. Dennoch wähnt sich der Konzern gut auf Kurs. Der strategische Fokus liegt auf Elektrifizierung, Thermomanagement und Verbrennungsmotoren. „Mahle ist auf dem Weg zu profitablem Wachstum“, sagte Mahle-Chef Arnd Franz bei der Bilanzpräsentation in Stuttgart.

Mahle schrieb 2025 das dritte Jahr in Folge schwarze Zahlen, nach zuvor mehreren Jahren mit Verlusten. Mahle habe sein Effizienzprogramm intensiviert und die Organisation „in Rekordzeit verschlankt“. Der Konsolidierungsdruck „gerade in Europa“ werde in den kommenden Jahren hoch bleiben, vor allem, wenn sich die EU bei der CO 2 -Regulierung nicht technologieoffen verhalte, so Franz. Andernfalls drohten Investitionen und damit Standorte und Arbeitsplätze aus Europa und Deutschland abzuwandern.

Mahle-CEO Arnd Franz: „ Auf dem Weg zu profitablem Wachstum“ © Mahle/kk

In Kärnten ist Mahle mit dem Werk in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel präsent. Auf Anfrage der Kleinen Zeitung erklärte eine Unternehmenssprecherin bei der Bilanzpressekonferenz, das Kärntner Werk sei „ein Schlüsselstandort“ für den deutschen Konzern, „dank seiner engagierten Mitarbeitenden, technologischer Kompetenz und intensiver regionaler Kooperationen“. Das Unternehmen bekenne sich klar zum Standort, zu modernster Technologie und zu laufenden Investitionen. So wolle man „langfristig Wettbewerbsfähigkeit und den nachhaltigen Erfolg mit einer konstanten Anzahl an Mitarbeitenden“ sichern. Aktuell beschäftigte Mahle 1300 Menschen in St. Michael, 2020 waren es 1730.

Neue Produktionslinien in historischen Hallen

Bereits im Jänner wurde bekannt, dass Mahle das Werk St. Michael stärkt. Zum einen soll 2029 die Produktion eines Luftbefeuchters für Brennstoffzellenfahrzeuge – eine Schlüsselkomponente in wasserstoffbasierten Brennstoffzellenantrieben – starten. Die Mitarbeiter werden dafür nun qualifiziert. Zum anderen werden neue, automatisierte Produktionslinien errichtet. Infrastruktur und Technik würden „in den historischen Hallen“ auf den neuesten Stand gebracht.

Der Luftbefeuchter ist für die Luftregulierung in der Brennstoffzelle verantwortlich und wird künftig in St. Michael erzeugt © Mahle

Geopolitische Unsicherheiten, erhöhte Energiekosten, starke Währungsschwankungen, rückläufige oder stagnierende Märkte sowie ein intensiver Wettbewerb, besonders mit China, machten 2025 zu einem weiteren anspruchsvollen Jahr. Die Rückstellungen für Restrukturierungen fielen erheblich aus und haben das Ergebnis belastet.

Fünf Prozent weniger Personal

Ende 2025 beschäftigte Mahle weltweit 64.242 Menschen, das sind um 3466 weniger als im Jahr zuvor, ein Rückgang von gut fünf Prozent der Belegschaft. Im letzten Jahr wurden, insbesondere in Europa und Nordamerika, Standorte geschlossen oder verkauft, Schließungsprozesse gestartet sowie Arbeitsplätze in der Produktion an mehreren Standorten deutlich reduziert.