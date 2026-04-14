Nun schraubt auch der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Erwartungen für das Wachstum der Weltwirtschaft sowie der Eurozone nach unten. Weltweit erwartet der IWF für heuer ein Wachstum von 3,1 Prozent - im Jänner waren die Ökonomen noch von einem Anstieg um 3,3 Prozent ausgegangen.

2027 soll die globale Wertschöpfung weiterhin um 3,2 Prozent zulegen. Damit würde sich die Weltwirtschaft langsamer entwickeln als in den Jahren zuvor.

Für die Eurozone rechnet der IWF für 2026 nunmehr mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,1 Prozent, im Jänner war die Prognose noch bei 1,3 Prozent gelegen. Für das nächste Jahr erwartet die Organisation ein Konjunkturplus von 1,2 Prozent, statt bisher 1,4 Prozent.

Gesenkte Prognosen für Österreich

Für Österreich wurden die Prognosen gegenüber der vorherigen Prognose im Vorjahr leicht gesenkt. Beim Wirtschaftswachstum wird für heuer ein Anstieg um 0,7 Prozent erwartet. Die Schätzung im Vorjahr war hier von einem Anstieg um 0,8 Prozent ausgegangen. Für 2027 wird ein BIP-Plus von 1 Prozent erwartet. Die Prognose für die Inflation dieses Jahres wurde von 2,3 Prozent auf 2,5 Prozent hinaufgesetzt. Nächstes Jahr soll sie bei 2,6 Prozent liegen.

Bei der Leistungsbilanz lag Österreich 2025 bei 1 Prozent Wachstum, für 2026 werden 0,4 Prozent und für 2027 ein Wert von 0,7 Prozent vorausgesagt. Bei der Arbeitslosigkeit geht die Prognose von einer stabilen Entwicklung aus: Nach 5,7 Prozent im Vorjahr wird sie heuer ebenso bei 5,7 Prozent erwartet, für 2027 liegt die Prognose bei 5,6 Prozent.

Ausblick für Deutschland ebenfalls eingetrübt

Aber auch die Prognosen für die deutsche Wirtschaft wurden angesichts der Folgen des Iran-Krieges herabgesetzt. Nur ein Vierteljahr nach ihrer jüngsten Anhebung korrigierte die Organisation ihre Prognose für die Bundesrepublik wieder: 2026 dürfte die deutsche Wirtschaft nun um 0,8 Prozent wachsen – noch im Jänner hatten die Konjunkturexperten ihre Erwartungen auf 1,1 Prozent nach oben gehievt. Der Anstieg der Energiepreise dürfte auch das Wachstum der Weltwirtschaft in diesem Jahr abbremsen.

Die hohen Energiepreise und die gestiegene Inflation dürften auch die Entwicklung 2027 dämpfen: Der IWF erwartet mittlerweile in Deutschland ein Plus von 1,2 Prozent – um 0,3 Prozentpunkte weniger als bisher. Der IWF schränkte ein, dass die Annahmen nur dann gültig seien, wenn der Krieg in Dauer, Intensität und Umfang begrenzt bleibe und die wirtschaftlichen Störungen bis Mitte 2026 abklingen würden.

Auch für die USA als eine der unmittelbaren Kriegsparteien im Konflikt mit dem Iran wird der IWF leicht vorsichtiger: Die Wirtschaft in dem Land dürfte 2026 nun um 2,3 Prozent wachsen (Jänner-Erwartung: 2,4 Prozent). Kommendes Jahr rechnen die Experten dagegen mit einem Plus von 2,1 Prozent und damit etwas mehr als bisher (2,0 Prozent).