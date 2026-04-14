Die Aufregung ist beträchtlich: Die teilstaatliche OMV setzt die staatliche Spritpreisbremse beim Diesel nur noch zum Teil um. Zur Erinnerung: Die Spritpreisbremse soll in Summe eine Entlastung von 10 Cent je Liter bringen, zur Hälfte durch eine Verringerung der Mineralölsteuer und zur anderen Hälfte durch einen Eingriff in die Gewinnmarge. Die OMV hat diese Begrenzung bei der Marge nun signifikant geschmälert: Statt 5 Cent pro Liter zieht der Konzern nur 2,84 Cent ab, berichtet das Ö1-Radio. Ein eigenmächtiges Handeln? Der Konzern argumentiert mit einer „Notfallklausel“ zur Versorgungssicherheit. Tatsächlich steht in der Verordnung in §3 Absatz 2: Preisanpassungen dürfen nicht dazu führen, dass „die Verpflichteten unter den Kosten und ohne angemessenen Gewinn verkaufen müssen“. Die OMV verweist darauf, dass Österreich bei Diesel zu 60 Prozent von Importen abhängig sei. Bei Importen sei „keine Preisreduktion im Sinne der Verordnung erzielbar“. Aus der eigenen Produktion in Schwechat gebe man die gesamten 5 Cent pro Liter an den Markt weiter, daraus ergebe sich eine „Mischkalkulation“.

„Entsprechende Daten werden eingefordert.“

Johannes Mayer, Experte der Regulierungsbehörde E-Control, bestätigt der Kleinen Zeitung, dass die E-Control am Abend des 13. April „in einem kurzen E-Mail von der OMV darüber informiert wurde, dass sie die Margenbegrenzung von insgesamt 5 Cent nicht in der Form weitergeben kann, sondern bei Diesel nur noch 2,84 Cent“. Mayer: „Begründet wurde das von der OMV damit, dass sie mit 5 Cent nicht mehr genug Gewinn erwirtschaften könnten. Daten oder irgendwelche Belege wurden der E-Control dazu aber nicht übermittelt.“ Die E-Control werde „daher bei der OMV jetzt entsprechende Daten einfordern und diese analysieren, ob das Argument der OMV plausibel sein könnte“. Wie lange eine solche Sonderprüfung dauern werde, hänge davon ab, wie „schnell alle relevanten Informationen von der OMV übermittelt werden“. Mayer unterstreicht, dass es durchaus zu erwarten war, „dass das eine oder andere Unternehmen mit einer Gewinnreduktion argumentieren wird. Da sind wir im Vorfeld aber eher von etwas kleineren Unternehmen ausgegangen“. Was, wenn der Schritt der OMV nicht gerechtfertigt war? Komme man nach Abschluss der Prüfung zu dem Schluss, dass die Margenreduktion der OMV nicht gerechtfertigt war, „erfolgt eine Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde“. Diese könne dann „noch eigene, tiefergreifendere Untersuchungen anstellen“.

Johannes Mayer, Experte der Regulierungsbehörde E-Control © E-Control/Anna Rauchenberger

„Kein Freibrief“

Aus dem Wirtschafts- und Energieministerium heißt es: „Für die Inflationsbremse wurde bewusst ein Mechanismus vorgesehen, der in begründeten Fällen Spielraum ermöglicht, um primär die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Dieser Spielraum ist jedoch kein Freibrief, sondern unterliegt einer strengen Kontrolle.“ Das müsse nun gegenüber der E-Control nachgewiesen werden, die Beweislast liege nun bei der OMV. Wie läuft so eine Prüfung ab? Mayer: „Der Sachverhalt wird geprüft, indem die E-Control Daten zur Margenentwicklung und zur Ursache der Entwicklung einfordert und diese auch während der Laufzeit der Verordnung weiter einfordern wird. Darauf aufbauend, kann dann die Argumentation periodisch plausibilisiert werden.“

Kritik an der OMV kommt u. a. von der SPÖ, der Arbeiterkammer und der Gewerkschaft. Aus Sicht der FPÖ ist die Spritpreisbremse mit der OMV-Entscheidung „endgültig gescheitert“.

Fazit: Die OMV beruft sich auf einen Passus in der Verordnung, hat die E-Control über ihren Schritt informiert und laut Behörde knapp begründet. Es wurden aber keine detaillierten Daten oder Belege übermittelt. Eine entsprechende Sonderprüfung wird also folgen.