Neben einer Verringerung der Mineralölsteuer, die mit rund 5 Cent je Liter zu Buche schlägt, sieht der zweite Teil der Spritpreisbremse auch einen Eingriff in die Gewinnmarge vor, die den Preis ebenfalls um 5 Cent pro Liter Treibstoff reduzieren soll. Die teilstaatliche OMV hat nun laut Bericht des Ö1-Morgenjournals für Diesel diese Begrenzung nahezu halbiert: 2,8 Cent statt 5 Cent. In einer Stellungnahme werde ausgeführt, dass man auf Auslandsimporte angewiesen sei, „um die Versorgung mit Diesel in Österreich sicherstellen zu können“, zitiert der ORF aus dem Schreiben. So habe der Preisabschlag, den die Spritpreisbremse vorsieht bei den Lieferanten der OMV nicht durchgesetzt werden können, heißt es weiter. Tankstellenbetreiber und Großkunden seien darüber informiert worden, dass bei Diesel nur noch 2,8 Cent pro Liter abgezogen werden.

Ist das nun ein eigenmächtiges Vorgehen der OMV? Der Konzern argumentiert mit einer „Notfallklausel“ zur Versorgungssicherheit, die in der Verordnung festgeschrieben sei. Tatsächlich wurde festgehalten, dass ausdrücklich sichergestellt bleibe, „dass Unternehmen nicht unter ihren Kosten und ohne angemessenen Gewinn verkaufen müssen“, wie es damals bei der Präsentation der Spritpreisbremse hieß.

Ist das Vorgehen der OMV rechtmäßig? Die für die Kontrolle und Einhaltung der Spritpreisbremse zuständige Regulierungsbehörde E-Control hat laut dem Bericht bereits eine Prüfung der Vorgänge angekündigt, auch das Wirtschaftsministerium wolle demnach aktiv werden.