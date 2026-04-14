Ab Mittwoch, 15. April sind wieder Antragstellungen rund um die PV-Förderung des Landes Kärnten möglich. Damit treten die neuen Förderrichtlinien mit Pauschalsätzen für private Anlagen in Kraft. Die Anlagen werden nur in Kombination mit der Errichtung eines Stromspeichers gefördert.

Diese Voraussetzung soll den netzdienlichen Ausbau der Sonnenstromkapazitäten beschleunigen. „Die Fördersätze haben wir in den letzten Jahren laufend an das Marktumfeld angepasst, um hier möglichst treffsicher zu sein. Mit der Neuausrichtung legen wir den Fokus noch stärker auf Eigenversorgung und die nachhaltige Entlastung unserer Stromnetze“, sagt Energielandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) vor dem Start des Photovoltaik-Fördercalls.

Einreichung bis Ende Juni

Bis zu 40 Millionen Euro an Energieförderung gibt es für 2026. Eine Antragstellung ist bis 30. Juni 2026 möglich und das ausschließlich online unter www.ktn.gv.at.

Gefördert werden künftig neu installierte PV-Anlagen mit einer Leistung von mindestens fünf Kilowatt-Peak (kWp). Voraussetzung dafür ist, dass mit der neuen PV-Anlage auch ein Speicher mit mindestens fünf Kilowattstunden (kWh) installiert wird. Diese Kombination ist so dimensioniert, dass sie für den Strombedarf von rund 90 Prozent der Kärntner Haushalte ausreichend ist, so Schuschnig. Die Unterstützung sei auf Eigenverbrauch ausgerichtet.

Der PV-Trend in Kärnten hält jedenfalls weiter an: Alleine in den letzten rund drei Jahren hat sich die Zahl der installierten Anlagen im Bundesland verdoppelt. Rund 13.000 Förderfälle wurden alleine vergangenes Jahr von der zuständigen Abteilung abgewickelt. „Jeder Euro, den wir in den PV-Ausbau stecken, ist eine Investition in die Zukunft unseres Bundeslandes und macht uns unabhängiger von teuren Stromimporten aus dem Ausland“, so der Landesrat.

Indes werden noch die Anträge aus dem vorangegangenen Call abgearbeitet. Trotz der neu aufgestellten Abwicklung gibt es einen Rückstand, was auch daran liegen soll, dass fast jeder zweite Antrag unvollständig oder fehlerhaft eingereicht wird.