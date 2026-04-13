Bei der Andritz AG war vor fast genau einem Monat von „einem Meilenstein“ die Rede. Der Technologiekonzern mit Hauptsitz in Graz konnte – einmal mehr – einen Großauftrag in Indien an Land ziehen. Konkret liefert der Maschinen- und Anlagenbauer Pumpspeichermaschinensätze für das geplante 1000-Megawatt-Pumpspeicherkraftwerk Bhivpuri im Bundesstaat Maharashtra. Es sei der erste große Pumpspeicher-Auftrag, den Tata Power an Andritz vergibt, wurde betont – daher „Meilenstein“. Das Auftragsvolumen liegt im „unteren dreistelligen Millionen-Bereich“. Indien, Andritz und Pumpspeicherkraftwerke – dieses Dreigestirn passt. Denn aktuell ist die Andritz AG, deren Hydro-Sparte mit zwei Fertigungen in Indien und mehr als 850 Beschäftigten vertreten ist, derzeit an der Realisierung von sieben neuen Pumpspeicherkraftwerken in Indien mit einer installierten Gesamtleistung von mehr als elf Gigawatt beteiligt. Die Andritz Hydro ist auch Teil der rot-weiß-roten Wirtschaftsmission (siehe oben).

Mittlerweile betreiben fast 170 österreichische Unternehmen eigene Standorte in Indien, davon sind 65 Produktionsunternehmen. Fast auf den Tag genau vor 26 Jahren hat beispielsweise AT&S in Nanjangud nahe Mysore im Großraum Bangalore die Produktion aufgenommen. Damals mit 380 Beschäftigten, heute fertigen dort rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter High-End-Leiterplatten.

Seit 2010 produziert auch der Kärntner Maschinenbauer Kostwein in Indien; die Kostwein India Company Pvt. Ltd. hat ihren Sitz in Narol im indischen Bundesstaat Gujarat. Ebenfalls in Indien vertreten sind u. a. Fronius seit 2014 oder auch AVL bereits seit 1984 (und heute mit gleich acht Standorten). Plansee aus Tirol betreibt ein Werk in Mysuru, wo Spezialdrähte mit einem Durchmesser von nur 0,015 Millimetern produziert werden – so dünn, dass sie „unsichtbar“ Frontscheiben in modernen Autos heizen, wie es im Unternehmen heißt.

Exportvolumen bei fast 1,5 Milliarden Euro

Bereits als Ende Jänner der Handelspakt zwischen Indien und der EU, der in rund einem Jahr in Kraft treten soll, unterzeichnet wurde, unterstrich Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer die Potenziale. „Indien steht für mehr als 1,4 Milliarden Menschen und rund 6,5 Prozent Wachstum – und damit für einen der größten Zukunftsmärkte der Welt.“ Große Chancen werden für den österreichischen Maschinenbau, Anlagenbau, für Umwelttechnologien und Mobilitätslösungen gesehen. „Darüber hinaus hat Indien auch für Österreich wichtige Vorkommen kritischer Rohstoffe“, Hattmannsdorfer nennt u. a. Kupfer, Kobalt, Graphit, Lithium. Österreichs Exporte nach Indien sind in den vergangenen zehn Jahren um rund 120 Prozent gestiegen. Allein im Vorjahr lag das Plus bei 13,6 Prozent gegenüber 2024 – auf ein Volumen von 1,485 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Insgesamt haben die österreichischen Ausfuhren nur um 1,9 Prozent zugelegt, weltweit gab es einen Rückgang von 0,5 Prozent.“ Daher gelte es „die wirtschaftlichen Partnerschaften nach Indien, einem der dynamischsten Märkte der Welt, zu vertiefen“, so Hattmannsdorfer.

Für Österreichs Wirtschaft sieht auch das Außenwirtschaftscenter der Wirtschaftskammer in Neu Delhi noch „Luft nach oben“. Das zusätzliche Exportpotenzial am indischen Markt wird demnach mit 1,1 Milliarden Euro beziffert.