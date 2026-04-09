Die Kärntner Tourismusabgabe trägt weniger als ein Prozent zum Landesbudget bei. Gerade im Kleinen lässt sich gut erkennen, was im Großen schiefläuft: Überbordende Bürokratie, veraltete Regelungen, fehlender Hausverstand, Ineffizienz und der Mangel an Digitalisierung sind evident, werden aber achselzuckend hingenommen.

Wenn die Liste der Branchen, mit der die Höhe der Abgabe bestimmt wird, ebenso veraltet ist wie die Art der Einhebung. Wenn die Politik Beamte 80.000 Bescheide verschicken lässt statt Freigrenzen einzuführen und im Gegenzug Sonderregelungen streicht. Wenn man die Möglichkeiten für Automatisierung ungenutzt lässt: Ja dann müsste eigentlich Feuer am Dach sein.

Warum sich Kärnten diese Ineffizienz leistet? Weil sich Rot und Schwarz im Land augenscheinlich nicht auf eine Reform einigen können. Gerade einmal 8,5 Prozent der 47 Empfehlungen der Rechnungshof-Prüfer wurden in sechs Jahren vollständig umgesetzt, eine niederschmetternde Bilanz. Die vielen Defizite und der Weg zur Besserung sind bekannt, trotzdem ist bisher fast nichts passiert. Man staunt und wundert sich über so viel Ignoranz.