42 Resorts mit 1500 Wohneinheiten betreibt die Hotelkette Alps Resorts in der Steiermark, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg – Ferienwohnungen bzw. Chalets in Aparthotels und Hoteldörfern. Erst 2011 gegründet, sei man bereits das größte Beherbergungsunternehmen Österreichs, sagt Geschäftsführer Thomas Payr. Das Unternehmen mit Sitz in Kitzbühel gehört Gerhard Brix senior, die Firmenzentralen befinden sich am Kreischberg und in Wörgl.. Mit Zweitwohnsitzen habe man „0,0 zu tun“, versichert Payr, alle Projekte hätten eine touristische Widmung, mehr als 90 Prozent der Resorts seien ganzjährig geöffnet. 2024 rechne man 170.000 Feriengästen, für 2025 strebt Alps Resorts erstmals mehr als eine Million Nächtigungen an.

Wachstumsstärkstes Unternehmen

In diesem Jahr soll, so der Plan, der Umsatz um 20 Prozent auf 61 Millionen Euro klettern. 230 Mitarbeiter beschäftigt man derzeit, 300 sollen es Ende 2025 sein, so Payr. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 49,3 Prozent (seit 2013) ist Alps Resorts eines der 300 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas (laut einer Erhebung der Financial Times und Statista) und führend in Österreich. Der forsche Kurs wird prolongiert, künftig auch in Süddeutschland und Südtirol. 2025 sollen insgesamt sechs bis acht neue Resorts eröffnet werden.

Geschäftsführer Thomas Payr © Flo_taibon/KK

Expandiert wird auch im Süden Österreichs: Im Dezember eröffnet eine neue Destination im Lachtal, der Vollbetrieb ist Ende 2025 geplant. Zudem arbeite man an einem nicht näher genannten Projekt in Südkärnten. Mit der Eröffnung des Almresorts „Sonnenalpe Nassfeld“ und „Gartnerkofel Nassfeld“ im Mai sind die Tiroler bereits einer der größten Beherberger in der Region Nassfeld.

Alps Resort am Kreischberg © Alps Resort/kk

Den Erfolg erklärt Payr damit, Alps Resorts habe eine große Nische mit stark wachsender Zielgruppe besetzt. Geboten werde voll ausgestattete, meist großzügige Apartments mit allgemeiner Infrastruktur, etwa Wellnessbereichen, zentralen Anlaufstellen und mitunter eigener Gastronomie.

Die wirtschaftlichen Turbulenzen in den Kernmärkten Deutschland und Österreich belasteten Alps Resorts nicht, sagt Payr. Zum einen sei Urlaub „als Grundbedürfnis verankert“, zum anderen würden die Gäste zunehmend preissensibler. Hier befinde man sich in einer besseren Ausgangsposition als etwa klassische Hotels: „Bei uns in einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung können Gäste ihre Nebenkosten besser kalkulieren.“