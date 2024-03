Die Almresorts Sonnenalpe und Gartnerkofel am Nassfeld starten Ende Mai mit einem neuen Betreiber in die Sommersaison. Das Tiroler Unternehmen „Alps Resorts“, mit 39 Ferienresorts und 1400 Wohneinheiten in Österreich, wird die Bewirtschaftung für den Eigentümer Riedergarten übernehmen. „Wir wollen am Nassfeld nicht nur die Apartments entwickeln, wir wollen den gesamten Berg ganzjährig attraktiv machen und die Nächtigungszahlen auch außerhalb der Hauptsaison und vor allem im Sommer nach oben treiben“, sagt Geschäftsführer Gerhard Brix, dessen Unternehmen auf Selbstversorgerurlaube spezialisiert ist und Apartments und Chalets in der Steiermark, Salzburg, Tirol und in Kärnten betreibt.