Bevor am heutigen Freitag die neuen Inflationszahlen bekannt werden, zeigt eine Analyse für Oktober, wie unterschiedlich die Teuerung in den Bundesländern zuschlägt. Bundesweit liegt sie seit mittlerweile zwei Monaten unter dem 2-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank. Zuletzt waren es vor allem die im Jahresvergleich günstigeren Preise für Energie und Treibstoffe, die sich inflationsdämpfend auswirkten.

„In Anbetracht der durchschnittlichen Inflationsrate über Österreich hinweg in Höhe von 1,8 Prozent, ist ein Unterschied von bis zu einem Prozentpunkt zwischen den Bundesländern eine bedeutende Abweichung“, betont Leonard Jüngling, Inflationsexperte am Momentum Institut. Auf Basis des IHS Preismonitors wurden die erfassten Preise verschiedener Güter und Dienstleistungen regional gewichtet.

Was im Süden die Teuerung drückt

Auf dem traurigen Spitzenplatz liegt Wien mit einer Teuerung von 2,3 Prozent. Am anderen Ende liegt das Burgenland mit der niedrigsten Inflationsrate (+1,3 %). Am zweitniedrigsten aller Bundesländer war die Teuerung mit 1,5 Prozent in der Steiermark. Dahinter folgen Kärnten und Niederösterreich, wo Güter und Dienstleistungen um 1,6 Prozent teurer wurden. Grund für die unterschiedlichen Inflationsraten sind laut Momentum unter anderem Abweichungen im Konsumverhalten.

In Steiermark und Kärnten ist der größte Dämpfer die Kategorie „Wohnung, Wasser, Energie“. Da im Süden im Vergleich mit den anderen Bundesländern viel für „Elektrizität, Gas und andere Brennstoffe“ ausgegeben wird, würden sie nun umso stärker von den Preissenkungen profitieren. Hingegen wirken etwa die Preissteigerungen bei „gezahlten Wohnungsmieten“, aufgrund der geringeren Gewichtung, weniger stark als im gesamtösterreichischen Schnitt, was die Inflationsrate im Vergleich ebenfalls senkt. Zudem wirkten sich im Bereich „Verkehr“ die gesunkenen Preise positiv aus.

Mehr als eine Momentaufnahme

In der Langfristperspektive zeigt sich, dass die Steiermark heuer stets 0,1 bis 0,3 Prozentpunkte unterhalb der allgemeinen Inflationsrate lag. Die gewichtete Teuerung für Kärnten bewegte sich unterhalb dieser oder zumindest gleichauf. Seit Juli 2024 geht die Schere laut Momentum Institut aber tendenziell weiter auseinander: Der „Maximalabstand“ zwischen den Bundesländern mit der geringsten und der höchsten Inflation verdoppelte sich von 0,5 Prozentpunkten auf 1 Prozentpunkt.