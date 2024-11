Eine Konsumentengruppe werde in der Handelsforschung oft übersehen, erklärt Ernst Gittenberger vom Institut für Handel, Absatz und Marketing der Universität Linz – jenes unterste Einkommensviertel der privaten Haushalte, das lediglich über rund 2000 Euro netto im Monat verfügt. Ein erstmaliger „Sonderreport“ des Institutes – aus Anlass des Gedenktages an den Heiligen Martin am 11. November – zeige, dass die Teuerungskrise diese Einkommensschicht „besonders hart getroffen hat und noch immer trifft“, so Gittenberger.