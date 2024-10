Allgemein haben sich die Lebensmittelpreise wieder stabilisiert, manche Ketten beteuern sogar eine zeitweise leicht deflationäre Preisentwicklung. In die glatte Gegenrichtung schlägt allerdings die Preiskurve bei Butter aus. Diese hat im Handel bereits das Rekordniveau nach dem Kriegs- und Energiepreisschock von vor zwei Jahren erreicht. In Österreich lässt der Butterpreis mittlerweile sogar historische Höchstmarken schmelzen: Derzeit kostet ein Packerl Butter (250 Gramm) von Eigenmarken der Supermarktketten – ob Milfina (Hofer), Clever (Rewe) oder S-Budget (Spar) – bereits einheitliche 2,79 Euro. Und damit rund einen Euro mehr als noch vor einem Jahr.

„Die Milch wird knapp“

Mitverantwortlich für diese „Preis-Rallye“ ist eine stagnierende bzw. leicht rückläufige Milchmenge. „Die Milch wird knapp“, konstatiert Helmut Petschar, Direktor der Kärntnermilch und Präsident des Milchverbandes Österreich (MVÖ). Zum einen sei diese Entwicklung saisonal bedingt, zum anderen auch eine Folge der Blauzungenkrankheit bei Rindern, die in den Niederlanden und Norddeutschland Einbrüche bei der Milchproduktion mit sich brachte.

Helmut Petschar ist Chef der Kärntnermilch und Präsident des Milchverbandes Österreich: „Butterpreis spielt eine untergeordnete Rolle"

Kranke Tiere, fehlendes Fett

Dazu komme, dass der Fettgehalt in der Milch schwankt und seit Monaten niedriger ist als gewöhnlich. Das erhöht den Bedarf an Milch für Butter: Für einen Kilogramm Butter brauche man 24 Liter Milch, erklärt Petschar. „Und das bei weltweit rückläufigen Milchmengen.“ Der Milchmarkt sei längst globalisiert. Zudem ziehen die Preise, die Bauern für ihre Milch erhalten, tendenziell leicht an. „Das ist auch notwendig, um die massiven Kostensteigerungen abzufangen und den Rückgang der Zahl der Milchbauern in Grenzen zu halten“, sagt Petschar. Die Zahl der Milchbauern sinkt etwa in Kärnten jährlich um drei bis vier Prozent, Hofübergaben würden zunehmend schwieriger, viele Junge wollten sich die mühsame Tätigkeit an 365 Tagen im Jahr nicht mehr antun.

Beitrag für die Region

Dem gegenüber stehe die recht niedrige Zahl 49,80: Knapp 50 Euro geben Konsumenten in Österreich laut MVÖ pro Monat für alle Milchprodukte, inklusive Käse, aus. Und leisteten damit, so Petschar, einen erheblichen Beitrag für den Erhalt der Landwirtschaft und ein intaktes Zusammenleben in ländlichen Regionen.

Den gestiegenen Butterpreis relativiert Petschar zudem. Nur fünf Kilogramm Butter konsumiere ein Österreicher im Schnitt im Jahr, nicht einmal ein Packerl Butter alle 14 Tage. „Da spielt der Preis für die Butter wirklich eine untergeordnete Rolle“, so Petschar. Außerdem ist die Butter ein begehrter Aktionsartikel im Handel: 42 Prozent, also mehr als vier von zehn Packungen, werden im Rahmen von Aktionen (zum Beispiel -25 Prozent, -50 Prozent, zwei zum Preis von einem Artikel, etc.) gekauft.

„Butter wird gehortet“

Was den Butterpreis ebenfalls beeinflusst, so der MVÖ-Präsident: „Butter wird bei Aktionen in großen Mengen eingekauft, gehortet und teilweise eingefroren.“ Im Vorfeld der nahenden Weihnachtszeit wollen Keks-Bäcker und -Bäckerinnen offenbar auf Nummer sicher gehen. Sobald aber (künstliche) Knappheit das Angebot verringert, treibt das die Preise zusätzlich.

Auch wenn der Preis für Butter für viele Konsumenten ein wichtiger Indikator ist – mit nur 0,16 Prozent des Warenkorbs ist er nicht sonderlich inflationsrelevant. Und an den Terminbörsen sinkt der Butterpreis bereits: Nach „schwindelerregenden“ 8200 Euro je Tonne werden Novemberkontrakte mit 7300 Euro je Tonne ­ – elf Prozent niedriger – gehandelt. Bis Jänner sinkt der Butterpreis an den Börsen weiter. Dass fallende Börsenpreise bis Weihnachten im Handel ankommen, ist aber unwahrscheinlich.

Butter-Knappheit droht nicht

Von Butter-Knappheit könne jedoch keine Rede sein, beruhigt Petschar. Die Kärntnermilch habe eine ausreichende Zahl an 25-Kilo-Blöcken auf Lager gelegt. Das hätten auch andere Molkereien so gemacht. „Die Kekssaison ist gesichert“, verspricht der Milchverbands-Chef.