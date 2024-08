Billa macht es bereits in jeder zweiten Filiale, Mediamarkt hat sich von Preisschildern aus Papier auf den Regalen ebenfalls schon verabschiedet, jetzt wird auch Spar die Produktpreise in den Märkten digital ausschildern. Die Vorteile: weniger Arbeit für die Mitarbeiter und das Einsparen von Papier.

Als gelernter Konsument weiß man allerdings: Ist die Preisveränderung nur einen Mausklick entfernt, findet sie tendenziell auch häufiger statt. Im Online-Handel ist die dynamische Preisgestaltung gang und gäbe. Nun befürchten Konsumentenschützer, dass dieses Prinzip Konsumentinnen und Konsumenten auch im Lebensmittelhandel den Preisvergleich de facto unmöglich macht.

Bei Spar betont man, „dynamic pricing“ schon aus Konkurrenzgründen auszuschließen. Wie Cordula Cerha von der Wirtschaftsuniversität Wien im Ö1-Morgenjournal anmerkte, bringt die Digitalisierung auch positive Effekte: Ablaufende Lebensmittel können kurzfristig günstiger angeboten werden, um die Lebensmittelverschwendung einzubremsen.

Fixe Angebotspreise

„Preiserhöhungen gab es schon immer und sie sind auch zulässig, das ist auch der Grund für Inflation“, wie im Ö1-Bericht Stefan Perner, Professor für Zivil- und Unternehmensrecht an der WU Wien, anmerkte. Angebot und Nachfrage bestimmen den Marktmechanismus. Rechtliche Grenzen bestehen bei der digitalen Preisausschilderung ebenso wie bei Preisschildern aus Papier. Perner: „Preise in Prospekten und Katalogen dürfen im ausgewiesenen Gültigkeitszeitraum nicht verändert werden.“ Rechtlich steht dahinter das Irreführungsverbot. Angebotspreise sind also fix.

Sonderfall Tankstelle

Dass Waren zu bestimmten Zeiten, beispielsweise ab 17 Uhr, teurer werden, oder Speiseeis im Sommer mehr kostet als im Winter, ist grundsätzlich zulässig. Weitere gesetzliche Einschränkungen auf diesem Gebiet sind, wie Perner betont, mit Vorsicht zu genießen. Einschränkungen dürfe es nur bei Missständen geben. Dass Tankstellen die Spritpreise nur einmal täglich ändern dürfen, sei ein Sonderfall. „Hier ist die Ausgangslage eine andere. Über den Spritpreisrechner sind online täglich alle aktuellen Tankstellenpreise in Österreich abrufbar. Kunden müssen sich darauf verlassen können, dass diese Preise vormittags genauso gelten wie nachmittags.“