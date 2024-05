„Die Teuerung in Österreich nähert sich langsam dem EZB-Ziel. Im Mai 2024 ist die Inflation einer ersten Schätzung zufolge auf 3,3 Prozent zurückgegangen, nach 3,5 Prozent im April“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. am Freitag. Vor allem die Verbraucherpreise für Wohnen inklusive Energie würden aktuell die Inflation weniger antreiben als in den vergangenen Monaten. „Auch die Teuerung bei Nahrungsmitteln liegt weiter etwas unter dem Durchschnitt, die Preisanstiege in der Gastronomie hingegen deutlich darüber“, so Thomas.

Der nach europäischem Standard ermittelte harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) lag gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls bei 3,3 Prozent. Nach der vorläufigen Schnellschätzung entspricht dies einem Anstieg um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. „Damit hat Österreich mittlerweile eine geringere Inflationsrate als Spanien. Dort ist der HVPI im Mai auf 3,8 Prozent gestiegen“, sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in einer Stellungnahme. „Expertinnen und Experten gehen weiterhin davon aus, dass sich die österreichische Jahresinflation 2024 im Vorjahresvergleich halbieren wird.“

In Deutschland ist die Inflationsrate im Mai erstmals in diesem Jahr gestiegen – auch wegen eines Sondereffekts infolge der Einführung des 49-Euro-Tickets. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um durchschnittlich 2,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt bereits am Mittwoch mitteilte. Im März und April lag die Teuerungsrate mit jeweils 2,2 Prozent noch auf dem niedrigsten Wert seit rund drei Jahren. Von April auf Mai erhöhten sich die Lebenshaltungskosten um 0,1 Prozent.

Auch in Spanien hat sich die Teuerung im Mai beschleunigt. Die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen zum Vorjahresmonat um 3,8 Prozent, wie das Statistikamt INE am Donnerstag mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate 3,4 Prozent betragen.

Österreichs Inflationsrate lag im April bei 3,5 Prozent

Im April belief sich die Inflationsrate in Österreich auf 3,5 Prozent und ist damit auf den niedrigsten Wert seit September 2021 gesunken. Der Anstieg der Restaurant- und Hotelpreise (plus 7,6 Prozent) war laut Statistik Austria der bedeutendste Inflationstreiber, dämpfend wirkte der Preisrückgang bei Gas und Pauschalreisen. Im EU-Vergleich verzeichnete Österreich im April jedoch die fünfthöchste Inflation.