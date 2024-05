Die Inflationsrate in Österreich lag im April bei 3,5 Prozent – nach 4,1 Prozent im März. „Im April 2024 ist die österreichische Inflation auf 3,5 Prozent gesunken – das ist der niedrigste Wert seit September 2021. Erstmals seit Beginn des starken Anstiegs der Verbraucherpreise im Jahr 2021 hatten die Gaspreise einen deutlich dämpfenden Effekt auf die Inflation“, sagt Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Auch die Pauschalreisen haben im April demnach wesentlich zum Rückgang der Teuerung beigetragen, statt wie in den zwölf Monaten zuvor stark preistreibend zu wirken. „Allerdings liegen die Preisanstiege in der Gastronomie weiterhin über dem Durchschnitt, und der Preisauftrieb an den Tankstellen hat sich sogar verstärkt“, so Thomas.

Zudem bleibt Österreich damit weiter klar über dem Eurozonen-Durchschnitt. Dieser lag im April Schätzungen zufolge bei 2,4 Prozent. Den höchsten Wert wies dabei Belgien mit 4,9 Prozent auf, den niedrigsten Litauen mit 0,4 Prozent.

Der Anstieg der Preise für Restaurants und Hotels lag bei durchschnittlich plus 7,6 Prozent und „war damit der bedeutendste Treiber der Inflation im Jahresvergleich“, so die Statistik Austria. Die Teuerung sei aber etwas weniger stark ausgefallen als im März (plus acht Prozent). Bewirtungsdienstleistungen verteuerten sich weniger kräftig als im Vormonat (April: plus 7,9 Prozent; März: plus 8,3 Prozent).

Tages- und Wocheneinkauf über Gesamtinflation

Das Preisniveau des sogenannten „Mikrowarenkorbs“, der den täglichen Einkauf widerspiegelt und überwiegend Nahrungsmittel, aber u. a. auch Kaffee im Kaffeehaus enthält, stieg im April im Jahresabstand um 4,3 Prozent. Das Preisniveau des Miniwarenkorbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe beinhaltet, stieg im Jahresvergleich um 4,9 Prozent.

Deutsche Inflationsrate bei 2,2 Prozent

In Deutschland lag die Inflationsrate im April erneut bei 2,2 Prozent – wie bereits im März. Volkswirte rechnen für Deutschland mit wieder anziehenden Teuerungsraten in den nächsten Monaten. Viele deutsche Unternehmen wollen Preise erhöhen, etwa in der Gastronomie oder in Drogerien. Zudem könnten in den nächsten Monaten die Energiepreise in Deutschland zulegen, denn seit 1. April gilt für Erdgas und Fernwärme wieder der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2024 war der ermäßigte Satz von 7 Prozent fällig. So wollte die Politik für Entlastung sorgen, nachdem der russische Krieg gegen die Ukraine Energie drastisch verteuert hatte.