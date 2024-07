Mit Spannung wird am Dienstagvormittag die Schnellschätzung der Statistik Austria zur Inflation im Juni erwartet. Im Mai ist die Inflationsrate in Österreich auf 3,4 Prozent gesunken. In der Schnellschätzung für Mai war man noch von 3,3 Prozent ausgegangen. Dennoch ist die Inflation auch hierzulande leicht rückläufig, im April betrug die Teuerungsrate noch 3,5 Prozent. Die Preise für Restaurants und Hotels (durchschnittlich plus 7,5 Prozent) zählten im Mai im Jahresabstand zu den Treibern der Inflation.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo rechnet damit, dass die Inflation in Österreich erst Mitte 2026 auf den Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent sinken wird. Gegenüber 2023 werde sich die Teuerung von 7,8 Prozent heuer auf 3,4 Prozent und 2025 auf 2,5 Prozent abschwächen.

Deutlich näher am Zielwert der EZB ist man beim großen Nachbarn Deutschland. Dort sank die Inflation im Juni auf 2,2 Prozent. Die Wirtschaftsforscher des Ifo erwarten, dass die Inflation im August bereits unter 2 Prozent sinkt.