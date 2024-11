Der deutliche Wahlsieg der FPÖ bei den Landtagswahlen sorgt auch in der steirischen Wirtschaft für gehöriges Aufsehen. So haben, das zeigt, wie berichtet, eine ORF/Foresight-Analyse, auch 37 Prozent der Selbstständigen in der Steiermark blau gewählt. In dieser einstigen VP-Domäne folgt die Volkspartei mit 36 Prozent nur mehr knapp dahinter.