Die Entscheidung des Bundespräsidenten sorgte nicht nur in den Reihen der FPÖ für Ärger. Am 22. Oktober hatte Alexander Van der Bellen ÖVP-Chef Karl Nehammer einen Regierungsbildungsauftrag erteilt – und nicht Herbert Kickl, Obmann der Wahlsiegerin FPÖ. Denn dieser, argumentierte der Bundespräsident, habe in Gesprächen mit den Parteichefs von ÖVP und SPÖ keine Aussicht auf einen Koalitionspartner gehabt.

Jetzt hat die FPÖ in der Steiermark einen weiteren Wahlsieg gefeiert, die ÖVP als bisherige Landeshauptmannpartei ist weit abgeschlagen. Als „Bauernopfer“ der Bundespolitik bezeichnete sich Noch-Landeshauptmann Christopher Drexler am Wahlabend. Die „unglückliche Entscheidung“ des Bundespräsidenten habe den Wahlausgang in der Steiermark „nachweisbar“ beeinflusst, sagte ÖVP-Landesrat Werner Amon.

Niederlage der ÖVP laut Meinungsforscher „hausgemacht“

In den Umfragen zeichne sich das aber nicht ab, erklärt Meinungsforscher Peter Hajek. Bereits in der Umfrage für die Kleine Zeitung im Mai kam die FPÖ auf 29 Prozent und „lag auch sonst immer um oder über 30 Prozent, die ÖVP permanent dahinter“. Möglicherweise habe der Regierungsbildungsauftrag an Nehammer „in der Schlussmobilisierung die Erzählung der FPÖ gestärkt“, sagt Hajek, doch die Niederlage der Volkspartei sei „hausgemacht“.

Würden die Menschen konkret darauf angesprochen, welche Rolle Van der Bellens Handeln für ihre Wahl spiele, „dann sagt schnell jemand, ‚ja, das hat auch noch einen Einfluss‘“. Doch nur fünf Prozent der freiheitlichen Wählerinnen und Wähler hätten die Tatsache, dass Kickl bei der Regierungsbildung übergangen wurde, als alleiniges Wahlmotiv genannt. Die am häufigsten spontan genannten Motive seien dagegen die Unzufriedenheit mit den anderen Parteien, der Wunsch nach Veränderung sowie die Themen und Werte der FPÖ.

„Ganz wurscht wird es nicht gewesen sein“

Ähnlich sieht das Wahlforscher Christoph Hofinger vom Foresight-Institut. „Ganz wurscht wird es nicht gewesen sein, kann aber nur einen kleinen Teil der Verschiebungen erklären“. Er spricht von einem „Zusatzeffekt“, der schwer zu quantifizieren sei. Eine deutliche Korrelation gebe es stattdessen mit Unzufriedenheit: Wer der Meinung ist, die Steiermark entwickle sich negativ, machte sein Kreuzerl besonders häufig bei der FPÖ.

Beide Meinungsforscher betonen außerdem, dass die große Mehrheit der FPÖ-Wähler in Umfragen angab, bereits „vor längerer Zeit“ ihre Entscheidung getroffen zu haben. Der Entschluss, Mario Kunasek eine Stimme zu geben, dürfte bei vielen also wohl lange gefallen sein, bevor Van der Bellen vor die Tapetentür trat, um Nehammer mit der Regierungsbildung zu beauftragen.