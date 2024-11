Seit rund zwei Monaten firmieren die zehn früheren Anadi Bank-Filialen unter der Marke „Bank Burgenland Kärnten“. Dahinter steht die Bank Burgenland, die wiederum ein Teil der Grawe-Bankengruppe ist. Deren Vorstandsvorsitzender Christian Jauk ist mit dem Start der Grawe-Tochter in Kärnten hochzufrieden.

Bereits in den ersten Wochen seien in drei Filialen Mitarbeiter aufgenommen worden. Und es sei gelungen, neue Kunden anzusprechen. Für manche bestehende fiel der Start etwas holprig aus, bei einer „niedrigen dreistelligen Zahl an Kunden“ versagte die Bankomatkarte nach der Umstellung ihren Dienst. Für Jauk eine Chance, zu zeigen, wie kundenorientiert man sei: „Noch am, selben Tag, an dem das Problem auftauchte, haben wir unsere Filialen länger geöffnet und jeden Betroffenen angerufen.“

Abnabelung von Anadi

Seither laufe alles reibungslos, man habe jetzt mehr Kunden, mehr Einlagen und mehr Kredite als zum Übernahmezeitpunkt. Die „Bank Burgenland Kärnten“ profitiere vom starken österreichischen Eigentümer Grawe, dieser signalisiere Stabilität, so Jauk. „Manche Kunden sind bereits zurückgekehrt.“ Gemeint sind frühere Hypo-Kunden. Erst 2012 bekam diese einen indischen Eigentümer. Die Abnabelung von der nunmehr nahezu reinen Onlinebanking Anadi erfolgte mit dem Closing, Berührungspunkte gebe es seither keine mehr.

Christian Jauk ist Chef der Grawe-Bankengruppe © Aufreiter Georg

Konsolidierung am Bankenmarkt

Jauk rechnet mit einer weiteren Konsolidierung am Bankenmarkt: „Es gibt in Österreich zu viele Banken für zu wenig Geschäft“, die schwierige Lage der Wirtschaft werde sich auch in den Bankbilanzen zeigen. Jede dritte Bankfiliale habe in den letzten zehn Jahren zugesperrt, aber keine der Grawe-Banken. Jauk: „Wir agieren antizyklisch, viele Menschen sind von der Digitalisierung überfordert, Bankgeschäfte haben auch viel mit Vertrauen zu tun.“ Er ortet sogar eine „gewisse Renaissance“ von Bankfilialen: „In den USA werden bereits Hunderte Filialen neu eröffnet. Auch wir werden weiter in unsere Filialen investieren.“