In der österreichischen Industrie ist auch zu Beginn des vierten Quartals 2024 kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Seit mehr als zwei Jahren befindet sich die Industrie in einer Rezession, eine der längsten Rezessionsphasen seit Jahrzehnten. „Die zaghaften Erholungstendenzen bis zum Frühjahr haben sich mittlerweile völlig verflüchtigt. Im Oktober ist der UniCredit Bank Austria EinkaufsManagerIndex erneut gesunken und erreichte mit 42,0 Punkten den niedrigsten Wert des laufenden Jahres“, meint UniCredit Bank Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer.

Belastet sei die Entwicklung im Export durch die weltweit schwache Konjunktur infolge der sich verschärfenden geopolitischen Krisen, durch die Probleme der deutschen Industrie als wichtigstem Absatzmarkt und durch die schlechtere internationale Wettbewerbsfähigkeit aufgrund hoher Kostensteigerungen. Hinzu kommt auf dem Inlandsmarkt die anhaltende Schwäche bei den Investitionen, insbesondere der Bauwirtschaft, und die Nachfragezurückhaltung der verunsicherten Haushalte, insbesondere bei langlebigen Konsumgütern.

Rückgang des Neugeschäfts

Die Industrie war im Oktober mit einer weiteren Beschleunigung des Rückgangs des Neugeschäfts konfrontiert. Die Produktion reduzierte sich mit höherem Tempo als im Vormonat, auch die Beschäftigung wurde weiter deutlich abgebaut. „Während die Lager aus Kostengründen stark reduziert wurden, kam es im Oktober zu einem starken Rückgang der Einkaufspreise und zu weniger starken Preisnachlässen im Verkauf“, so Bruckbauer zu den wichtigsten Detailergebnissen der monatlichen Umfrage.

Einkaufsmenge stark reduziert

Angesichts der Verschlechterung der Auftragslage haben die österreichischen Betriebe im Oktober die Einkaufsmenge erneut stark reduziert. Folglich wurden die Lagerbestände an Vormaterialien deutlich gesenkt, sogar rascher als im Vormonat. Die Verringerung der Kosten war der entscheidende Beweggrund in den Betrieben. Die Bestände in den Verkaufslagern haben sich ebenfalls stark verringert, sogar mit der höchsten Rate seit 15 Jahren. „Der im Monatsvergleich beschleunigte Abbau der Vormaterial- und Verkaufslager ist zwar zum einen ein Ausdruck des anhaltend kostenbewussten Lagermanagements in der österreichischen Industrie, deutet aber auch darauf hin, dass die Betriebe die weitere Konjunkturentwicklung sehr zurückhaltend einschätzen“, meint Pudschedl. Kosteneinsparungen werden gegenüber potenziellen Marktchancen Priorität eingeräumt.

Erneut Personal abgebaut

„Infolge der schwachen Nachfrage und der deutlichen Produktionskürzungen haben die österreichischen Industriebetriebe im Oktober erneut Personal abgebaut. Seit mittlerweile eineinhalb Jahren geht der Beschäftigtenstand in der heimischen Sachgütererzeugung zurück. Mit saisonbereinigt knapp 635.000 Arbeitskräften sind aktuell rund 12.500 Personen weniger in der Sachgüterindustrie beschäftigt als vor eineinhalb Jahren“, so Pudschedl. Der Beschäftigtenindex stieg im Oktober auf 40,7 Punkte.

30 Prozent verringern Personal

Obwohl das Tempo der Personalreduktion gegenüber September leicht zurückging, war es historisch hoch. Der Index verweist auf den zweitstärksten Jobabbau seit den ersten pandemiebedingten Schließungen Anfang 2020. Rund 30 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, im Oktober den Personalstand verringert zu haben, und nur 10 Prozent stellten zusätzliche Arbeitskräfte ein.

Industriekonjunktur wieder stärker eingetrübt

Nach der zwischenzeitlichen Verbesserung im Frühjahr hat sich die Industriekonjunktur in Österreich wieder stärker eingetrübt. Die Hoffnung auf eine Erholung hat sich in den österreichischen Betrieben verflüchtigt, was sich etwa am mittlerweile anhaltend starken Beschäftigungsabbau ablesen lässt. Der erneute Rückgang des UniCredit Bank Austria EinkaufsManagerIndex weist durch die spürbare Verschlechterung der Auftragslage auf eine anhaltende Rezession der Industrie in Österreich in den kommenden Monaten hin.

„Angesichts des schwachen internationalen Umfelds und des Pessimismus in den heimischen Betrieben gehen wir für die kommenden Monate von einer anhaltend schwachen Industriekonjunktur in Österreich aus. Nach 2023 erwarten wir für 2024 mittlerweile den zweiten Produktionsrückgang in der Industrie in Folge. Mit bis zu 4 Prozent im Jahresdurchschnitt wird dieser deutlich höher als im Vorjahr ausfallen“, so Bruckbauer.

Hoffnung auf Besserung

Für 2025 sind die Aussichten weiterhin durch politische Trends, aber auch durch sich verstärkende protektionistische Trends im globalen Handel belastet. Allerdings stützt die weltweit synchrone Lockerung der Geldpolitik die Hoffnung, dass die heimische Industrie im Verlauf des kommenden Jahres die Rezession überwinden kann.