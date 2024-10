Bei Deutschlands größtem Autobauer VW stehen seit Wochen Werkschließungen, Kündigungen und Lohnkürzungen von bis zu zehn Prozent im Raum, sogar die beliebten Jubiläums-Prämien könnten gestrichen werden. Die Konzernspitze will offenbar kräftig den Rotstift ansetzen und die Marke radikal umbauen. Von vier Milliarden Euro ist die Rede, die VW einsparen will. Und von deutschlandweit 30.000 Stellen.

Was genau VW-Chef Oliver Blume vorhat, ist aber weiter unklar. Im Konflikt mit der Unternehmensspitze zeigt sich die Arbeitnehmerseite nun kämpferisch. Heute, Montag, um 11 Uhr informiert der VW-Betriebsrat die Mitarbeiter zeitgleich in allen deutschen Werken über den aktuellen Stand der Krisengespräche mit der Geschäftsführung. Auch wenn es sich offiziell um Info-Veranstaltungen handelt, geht es den Arbeitnehmern auch darum, ihren Protest auszudrücken. Schon im Vorfeld kritisierte Betriebsratschefin Daniela Cavallo, dass der Vorstand „kein schlüssiges Gesamtkonzept“ habe, wie er VW „mit den richtigen Produkten, Prozessen und Plänen“ in die Zukunft führen wolle.

VW-Boss Oliver Blume © IMAGO / Jens Schicke

Cavallo will den Beschäftigten in Wolfsburg erläutern, wie die Gespräche mit Volkswagen bislang verlaufen sind. Neben ihrem Auftritt vor den Beschäftigten sind weitere Aktionen auf dem Werksgelände geplant. Motto: „Es ist kurz vor 12“. Auch in den anderen deutschen VW-Werken sind Veranstaltungen vorgesehen - in Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Osnabrück, Salzgitter und Zwickau. Auch bei VW Financial Service in Braunschweig wird der Betriebsrat die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen informieren.

© APA / Moritz Frankenberg

Eine VW-Sprecherin hält sich laut Handelsblatt auf Nachfrage bedeckt: „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen rund um die vertraulichen Gespräche mit Betriebsrat und Gewerkschaft. Fakt ist: Volkswagen steht an einem entscheidenden Punkt seiner Unternehmensgeschichte. Die Lage ist ernst und die Verantwortung der Verhandlungspartner ist enorm.“ Der VW-Betriebsrat gilt als mächtigste Arbeitnehmervertretung Deutschlands. 2023 wurden in Deutschland rund 4,9 Millionen Pkw von Volkswagen produziert, an 10 Standorten. Dort arbeiten 120.000 Menschen.