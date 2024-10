„Giftliste“ – so wird im Inneren des Volkswagen-Konzerns jenes Maßnahmenbündel genannt, das bei der tief in die Krise geschlitterten VW-Kernmarke in den nächsten Monaten und Jahren ausgerollt werden soll. Nach und nach sickerten zuletzt mögliche Szenarien an die Öffentlichkeit. Jetzt folgte der große Knall: Die mächtige Betriebsratschefin Daniela Cavallo breitete vor der Belegschaft die gesamten Pläne aus. Im Stakkato wurde die Liste Punkt für Punkt abgespult.