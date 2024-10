Die Metallindustrie könne sich 4,8 Prozent mehr Lohn für 2025 „eigentlich nicht leisten“, erklärt der Präsident der Kärntner Industriellenvereinigung (IV), Timo Springer, zum jüngst verlautbarten Lohnabschluss. „Aus heutiger Sicht war die Vereinbarung mit der Gewerkschaft über zwei Jahre nicht sinnvoll“, so Springer kritisch. Das Benya-Prinzip (Inflation plus anteilige Produktivität) habe ausgedient, meint er. In Kärnten würden die Folgen der Strukturkrise zunehmend „spürbar“ und Mitarbeiter abgebaut. Laut aktueller Umfrage der IV planten dies 20 Prozent der Kärntner Industriebetriebe in den nächsten drei Monaten.

„Mehr als Reformen“

Die gefährliche Spirale drehe sich weiter, warnt Springer: Sinken die Erträge der Firmen, erodierten auch die Investitionen. „Am Ende steht eine veraltete Produktion und ein weiteres Abrutschen der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.“ Um dieser Spirale zu entkommen und den Standort zu erhalten, brauche es „nicht nur Reformen, sondern dringend Systemumbrüche“.

Springer schlägt ein Reformpaket vor: Die milliardenschweren Fördertöpfe müssten „redimensioniert“ werden. Es brauche Investitionsanreize wie vorzeitige Abschreibungen. Dazu eine Verwaltungsreform: „Wir gehen in einem Dschungel an Vorschriften unter, eine Machete reicht nicht mehr.“ Die schwarz-grüne Regierung habe in fünf Jahren 583 Gesetze beschlossen. „Ich wäre über jedes Gesetz stolz, das ich abschaffe.“ Springer wünscht sich, dass jedes Vorhaben von Haus aus genehmigungsfähig ist, „außer, die Behörde erkennt Hindernisse“.

„Nicht einmal ein Hupfer“

Es brauche dringend eine Konsolidierung des Staatshaushaltes. Die von Experten genannten drei Milliarden Euro Einsparungsbedarf greifen für Springer zu kurz. „Mit drei Milliarden machen Sie nicht einmal einen Hupfer. Um wieder handlungsfähig zu werden, muss Österreich zwischen 40 und 48 Milliarden Euro im Jahr einsparen.“ Die angestrebten 3,0 Prozent jährliches Defizit seien zu wenig, man müsse 0,5 Prozent anstreben. Wie das gehen soll? „Die größten Positionen sind Sozialausgaben, Gesundheit, Bildung. Förderung und Verwaltung. Die muss man durchforsten.“ Der Output für das eingesetzte Steuergeld in Österreich sei „katastrophal“, so Springer. Politik beschäftige sich in Österreich mit sich selbst und nicht mehr mit den Problemen des Landes. Springer warnt daher vor „einem halbgaren Regierungsprogramm auf Minimalbasis, das führt in die falsche Richtung“.

„System reformieren“

Der IV-Präsident fürchtet sogar, dass Österreich ohne Strukturbrüche „das Griechenland-Szenario“ drohe. „Laut Prognosen steigt die Staatsverschuldung bis 2030 auf 90 Prozent des BIP. Dann wird es wirklich dramatisch“. Hochgerechnet habe sich Österreich bis 2060 zu Pensionszahlungen im Ausmaß von einer Billion Euro verpflichtet. „Irgendjemand wird das System reformieren müssen – oder wir warten auf den großen Knall.“ Die „Hütte Standort Österreich“ brenne, „und die Politiker rücken im Wohnzimmer die Bilder gerade. Es ist absurd.“

Vorlieben in Bezug auf die Bundesregierung äußert Springer nicht. „Ich sehe aber niemanden, der bereit ist, sich die Feuerwehruniform anzuziehen.“ Dass Zweierkoalitionen „im Handling leichter“ seien als Dreierkoalitionen, betont auch er. „Wir brauchen rasch eine Regierung, die Reformen verpflichtet ist.“ Vor einem „halbgaren Regierungsprogramm auf Minimalbasis“ warne er.

„Nicht ausreichend“

Der jüngst angekündigte Sparkurs in Kärnten sei „nicht ausreichend“, so Springer. Zu lange wurde das Problem stark steigender Verschuldung negiert. Es wäre falsch, würde die Industrie Sparvorschläge an die Landesregierung richten: „Alle wissen, was zu tun ist.“

Aber auch die Industrie habe Fehler gemacht, räumt Springer ein: „Wir haben sicher verabsäumt rechtzeitig auf Dinge hinzuweisen“. Mit Konsequenzen: Wenn die Industrie heute noch investiere, tue sie dies meist nicht mehr in Österreich.