Im Ton verbindlich, in der Sache hart, so präsentierte sich Mittwochfrüh die Spitze der steirischen Industriellenvereinigung (IV). Mit Blick auf die Landtagswahl in der Steiermark am 24. November, aber auch auf die Koalitionsverhandlungen im Bund, präsentierte die IV ein umfassendes Arbeitsprogramm mit 90 konkreten Maßnahmen in 18 Handlungsfeldern.