Es ist „ein Keim, der in den Köpfen der Kinder aufgeht“, eine „neue Autobahn im Gehirn“, die sich da bildet, wie es die beiden Lehrerinnen Elisabeth Knechtl und Sabine Krois von der MS Viktor Kaplan in Graz formulieren, wenn man sie nach den Auswirkungen der Wirtschaftsbildung fragt, die sie seit Herbst 2022 im Pilotprojekt als eigenes Schulfach unterrichten. Und: „Die Kinder tragen ihr Wissen in die Familien hinein.“ Was vor dem Hintergrund eines hohen Migrantenanteils mit entsprechenden Sprachbarrieren ein doppelter Erfolg ist.