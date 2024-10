Ab Mittwoch, 30. Oktober, arbeiten Frauen in Kärnten statistisch gesehen gratis. Anders als in Gesamt-Österreich, wo der Equal Pay Day auf den 1. November fällt, ist dies in Kärnten bereits zwei Tage früher der Fall. Der Equal Pay Day symbolisiert die finanzielle Ungleichbehandlung von Männern und Frauen in der Arbeitswelt. Verglichen werden Vollzeit-Einkommen der beiden Geschlechter.

Die Kluft beträgt 9900 Euro

Konkret markiert der Equal Pay Day jenen Tag im Jahr, an dem Männer bereits jenes Einkommen erreicht haben, wofür Frauen noch bis Jahresende arbeiten müssen. In Kärnten verdienen Frauen um durchschnittlich 17 Prozent weniger als Männer. Das durchschnittliche Jahreseinkommen von Frauen bei Vollzeitarbeit in Kärnten beträgt 47.424 Euro. Männer haben ein Jahreseinkommen von durchschnittlich 57.259 Euro. Die Kluft beträgt 9900 Euro.

Unterschiede zwischen den Bezirken

Bemerkenswert sind die Unterschiede zwischen den Bezirken – in Spittal an der Drau ist der Gender Pay Gap mit mehr einem Viertel am größten, in Klagenfurt ist die Kluft zwischen den Gehältern von Männern und Frauen am geringsten, aber immerhin noch 11,6 Prozent tief. Hier die Übersicht des ÖGB.