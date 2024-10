Das Cargo Center Graz in Werndorf feierte am Donnerstag die offizielle Eröffnung der Anschlussbahn Nord, mit der der Standort um zehn Hektar erweitert wurde. 70 Millionen Euro wurden in das Projekt investiert. Mit der Erweiterung des Standorts, der am Schnittpunkt der Pyhrn-Schoberachse und der Baltisch-Adriatischen Achse liegt, wird der Terminal Graz-Süd zu einem der zehn größten Güterverkehrszentren Europas. Die bevorstehende Inbetriebnahme der Koralmbahn im Jahr 2025 und des Semmering-Basis-Tunnel im Jahr 2030 sorgen für zusätzliche Impulse für die Region.

Die Erweiterung des Güterverkehrszentrums bietet dringend nötige Kapazitäten, um die steigenden Umschlagzahlen zu bewältigen. Mit der neuen Anlage wird die Lagerkapazität auf bis zu 15.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, also Container) erweitert. Sie bietet spezialisierte Lagerflächen für Gefahrengüter, Kühl-, Heiz- und Belüftungscontainer, sowie vier zusätzliche Ladegleise. Zwei neue schienengebundene Portalkräne mit einer Hubhöhe von 18,5 Metern und einer maximalen Hublast von 45 Tonnen sorgen für den Umschlag. Insgesamt werden pro Kran bis zu 720 Umschläge pro Tag möglich sein.

Vertreter von Landespolitik und Unternehmen feierten die Großinvestition © CCG/Foto Fischer

Eingeführt wurde außerdem die neue Marke „Cargo Terminal Graz“, sie vereint das Cargo Center, die Güterterminal Werndorf Projekt GmbH und die Steiermärkischen Landesbahnen (StB) unter einem gemeinsamen Namen.

Aktuell erstreckt sich das Terminal über eine Gesamtfläche von rund 125 Hektar und über 300.000 Quadratmeter Hallenfläche. Mehr als 40 Unternehmen sind hier tätig und über 1.500 Menschen arbeiten täglich daran, Container sowie wichtige Waren und Güter, die über Frachtschiffe und die Schiene zum Terminal gelangen, weiterzuverteilen. Mit einer Kapazität von bis zu einer Million Umschlägen pro Jahr zählt der Terminal zu einem der großen Knotenpunkte im europäischen Güterverkehr. Fünf Portalkräne und acht kranbare Gleise sorgen für die Abwicklung der Containerlogistik, während täglich bis zu 12 Ganzzüge und über 600 Lkw abgefertigt werden können.

EU förderte mit sechs Millionen Euro

„Die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene ist ein zentraler Baustein für die Zukunft der Logistik. Das Cargo Center Graz ist seit jeher ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Effizienz. Mit der Erweiterung durch die Anschlussbahn Nord erreichen wir nun die nächste Stufe“, betonte Robert Brugger, Geschäftsführer des Cargo Center.

Die EU hat die Erweiterung des Terminals mit sechs Millionen Euro unterstützt. „Unternehmen brauchen leistungsstarke Verkehrsverbindungen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Vorteile des europäischen Binnenmarkts zu nützen“, erklärte Christian Wigand, Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich. Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (VP): „Das Cargo Center Graz hat seit seiner Eröffnung vor über 20 Jahren eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte geschrieben und sich zu einem bedeutenden Leitbetrieb von internationaler Strahlkraft entwickelt.“